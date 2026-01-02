Ourense no tempo | Visitantes ilustres

En 1902, el diario El Miño anunciaba la llegada a la ciudad de la actriz María Guerrero y su esposo, que se hospedarían en el hotel Londres durante su estancia. Así mismo daba cuenta de que al día siguiente pasaría dirección Marín el dramaturgo José Echegaray, autor de muchas de las obras que ella gustaba de representar. La actriz lo invitó a parar en nuestra ciudad al regreso y disfrutar de las representaciones que aquí iba a realizar. Los títulos eran “El Loco Dios” y “Malas herencias”. No conseguí confirmar si Echegaray cumplió los deseos de la Diva, pero a raíz de la noticia se me ocurrió investigar que personajes famosos pasaron nuestra ciudad y hoy os hablaré de alguno de ellos.

En esa lista, que es más corta de lo que nos gustaría, figuran reyes, políticos, religiosos, nombres de la cultura, y cómo no, del deporte. Empezaré por estos últimos…

Desconozco el motivo de “ser de un equipo”, tal vez tenga alguna lógica seguir a la selección, o al equipo local, y si los jugadores fueran vecinos, con más motivo, pero eso cada vez tiene menos explicación. Así que sea como sea, los ourensanos somos del Madrid, del Barça, del Athletic o del Dépor (que por lo menos nos queda más cerca), o….

Equipo del Madrid que aquel año 1919 vino a jugar a Ourense.

En mis lecturas de prensa antigua, hace ya tiempo descubrí que en un lejano 1919, el Madrid vino a jugar a nuestra ciudad, y sorprendentemente creo que es un dato que se ha borrado de la memoria de los aficionados. Sin embargo, a mí se me da por pensar que es posible que esa visita sea el germen de la pasión de muchos aficionados por este equipo.

Madrid de 1975, con Camacho, Miguel Ángel, Amancio...

El Barça en el 2000 con Guardiola.

Pero vayamos por orden; aquel 1919 se producía la primera. Sí, la primera inauguración del Campo Loña (en el tiempo hubo otras dos al menos, 1923 y 1936), había sido en mayo y al Real Unión Orensana, titular del campo, se enfrentaba el primer equipo del Pontevedra F.C. fue todo un éxito de público, en lo deportivo ya no tanto, perdimos 7-0. Coincidió que el Madrid organizó una gira por varias ciudades en aquel verano, y Vigo fue una de las escogidas. Los directivos ourensanos se animaron a tantear las posibilidades que existían y se encontraron con la sorpresa de que el sí fue la respuesta, el 11 de julio se cerró el trato y el 15 jugaría el campeón de España del año anterior.

1959, El Betis juega un amistoso en el Couto, Luis Del Sol y Benito Villamarín, recibían un regalo antes de comenzar el encuentro.

Los madrileños, el día anterior se hospedaron en el Roma, a donde llegaron acompañados de un gran número de aficionados. Como anécdota se fijó el inicio del partido a las siete y media, después de acordar con el comercio local que cerraría a esa misma hora. El lleno fue total, a pesar del precio de las entradas, 1,50 Preferencia y 0,75 general (entradas a la venta en el Café Royalty).

Visitantes ilustres

Aquí os dejo la alineación; tiene sorpresa.

Hdez.-Coronado; Peris, Manzanedo, Monjardín, Blanco, Paco González, Castell, De Miguel, Sansinesea, S. Bernabéu, Posada.

Sí, aquel año Santiago Bernabéu jugó en el Loña y marcó dos de los cuatro goles con los que se acabó el partido. Por cierto, a pesar de que no existía aún mucho conocimiento de este deporte ya hubo serias quejas del árbitro al que según parece se le pasó por alto un penalti y un buen número de faltas….

En el 75 volvió el Madrid a la ciudad ¿y? 0-0….