Ourense, de nuevo sartén de España al llegar a 25 grados

La provincia de Ourense se posiciona como capital española del calor en el arranque de la Semana Santa. Este viernes, Ribadavia (24,6 grados) junto a Ponteareas (25,2) y la ciudad (24,3 grados) marcaron las temperaturas más altas de todo el territorio nacional. La situación será similar todo el periodo festivo, donde las previsiones avanzan no solo la influencia de las altas presiones con cielos despejados todos los días, sino que colocan a la provincia a la cabeza de España en temperaturas en varias jornadas, junto a puntos del sur como Sevilla o Córdoba.

Este sábado y domingo serán la excepción. Habrá una moderada bajada de temperaturas y las máximas apenas sobrepasarán los 18 grados en la ciudad. A partir del lunes, y a medida que se acercan las jornadas centrales de la Pascua, los termómetros irán en ascenso, con máximas de 22-23 grados, llegando a sobrepasar los 25 a partir del Jueves Santo.