¿Sabe usted que en Ourense obreros de Playmobil arreglan las carreteras ante la inacción del Gobierno?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, los obreros de Playmobil en las carreteras ourensanas
¿Sabe usted que en la N-540 ya tiran de ironía ante el estado de abandono de la vía? ¿Que han aparecido operarios de Playmobil para “arreglar” los desperfectos, mientras el Gobierno parecen seguir mirando hacia otro lado? ¿Que se ha visto a estos juguetes “moviendo” materiales con carretillas, colocando conos y vallas o marcando agujeros en el firme? ¿Que igual hay que tirar de ellos para arreglar la ciudad?
