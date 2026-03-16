Ourense, entre las ocho provincias que ya venden más casas que en la burbuja

El mercado de la vivienda en Ourense ha roto todos los moldes durante el último año. Según los datos del Ministerio de Vivienda publicados esta pasada semana, la provincia cerró el ejercicio 2025 con un total de 3.691 transacciones inmobiliarias. Esta cifra no solo consolida la recuperación del sector, sino que supone un hito estadístico al superar las 3.396 operaciones que se realizaron en el año 2006, momento considerado el "pico" de actividad previo al estallido de la burbuja en gran parte del país.

La aceleración del mercado ourensano es especialmente llamativa si se compara con el contexto estatal. Entre 2024 y 2025, la compraventa de viviendas en Ourense creció un 12,1%, pasando de 3.292 a las actuales 3.691 operaciones anuales. Este ritmo de crecimiento duplica el registrado por el total nacional, que se quedó en un más moderado 5% en el mismo periodo. De hecho, Ourense se quedó a un paso mínimo de batir su récord absoluto de toda la serie histórica, establecido en el año 2007 con 3.739 ventas.

Este comportamiento excepcional sitúa a Ourense en el "club de las ocho" provincias que han conseguido batir sus propios registros de la época de la burbuja. Junto a Bizkaia, Álava, Gipuzkoa, Toledo, Córdoba, Granada y Cáceres, la provincia rompe la tónica de un mercado nacional que todavía no ha regresado a las cifras de 2006. En concreto, Ourense ha pasado de las 3.396 firmas de aquel año a las 3.691 con las que cerró 2025, sumando casi 300 operaciones extra a un mercado que parecía haber tocado techo hace dos décadas.

Esta agitación del mercado también se replicó en la ciudad, que se ha situado junto a Badajoz, Bilbao, Cáceres, Córdoba, San Sebastián, Granada, Pamplona, Segovia, Sevilla, Teruel y Vitoria como una de las doce urbes españolas que han logrado dejar atrás los registros de la burbuja inmobiliaria. Ourense registró 1.429 transacciones en 2025, una cifra que supera claramente las 1.231 operaciones que se firmaron en 2006.

La capital concentra actualmente el 38,7% de toda la actividad inmobiliaria de la provincia. Fuera de sus límites, el dinamismo es liderado por O Carballiño, que con 186 operaciones se consolida como el segundo mercado más activo. Le siguen de cerca Verín (154) y Xinzo de Limia (148), ambas con tendencias al alza respecto al año anterior.

El vuelco del mercado

Sin embargo, aunque el volumen de ventas sea similar al de hace dos décadas, la naturaleza del mercado ha cambiado radicalmente. En 2007, el motor de la economía era la vivienda nueva, que sumaba 2.334 operaciones. Hoy, la situación es la inversa: en 2025 apenas se vendieron 246 viviendas nuevas.

El protagonismo absoluto es para la vivienda usada, que ha alcanzado su máximo histórico con 3.445 transacciones en un solo año. Esto indica que el mercado actual se mueve principalmente por la rotación del parque inmobiliario existente y la rehabilitación, ante una oferta de promociones nuevas que sigue siendo escasa en la provincia.

La nota negativa la pone la vivienda protegida. A pesar del fuerte crecimiento del mercado, la vivienda pública es testimonial en la provincia, que se sitúa como la tercera con menos volumen de ventas tras Salamanca y Teruel. En 2025 solo se registraron 60 operaciones de vivienda protegida, lo que representa apenas el 1,6% de transacciones.

Esta serie ministerial, que se remonta a 2004, permite un análisis más completo al nutrirse de las compraventas firmadas ante notario. Este criterio explica el desfase con el INE, que cifró las compraventas de 2025 en 2.876.

Las inmobiliarias confirman el bum: “Se vende mucho y a precios altos”

Luis Gómez, responsable de la inmobiliaria Aracil, confirma la tensión: “Se está vendiendo mucho y a precios muy altos porque, básicamente, no hay vivienda”. El colapso del mercado de alquiler obliga a muchos ourensanos a comprar, lo que ayuda a explicar la subida del precio medio hasta los 106.900 euros. Pese a la demanda, las operaciones se demoran entre tres y seis meses porque los propietarios llevan los precios “al margen más alto”. Gómez advierte que la escalada tiene un límite: “No podemos pagar más que lo que se ajusta a una renta media ourensana; estamos llegando al techo que la ciudad puede asumir”.