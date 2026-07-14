¿Sabe usted que Ourense pondrá el broche final a los Sanfermines con un espectáculo pirotécnico?

¿Sabe usted que Ourense volverá a ser protagonista en una de las fiestas más sonadas de España? ¿Que Pamplona despide hoy sus sanfermines y lo hace con sello ourensano? ¿Que si la pirotecnia Josman fue la encargada de abrir el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, la pirotecnia Xaraiva será la que ponga el broche final? ¿Que el cielo pamplonica brillará gracias a Ourense?