Ourense, entre las zonas gallegas con mayor presencia de garrapatas: una aplicación indica las áreas de riesgo

La garrapata Rhipicephalus, una de las especies más extendidas en Galicia.

La llegada del buen tiempo marca el inicio de la época de mayor actividad de las garrapatas en Galicia. Entre la primavera y el otoño, estos parásitos aumentan su presencia en entornos naturales y rurales, un fenómeno que preocupa a las autoridades sanitarias debido al incremento de enfermedades asociadas a sus picaduras. Entre las más frecuentes figuran la enfermedad de Lyme, que puede provocar problemas articulares y neurológicos si no se trata; la fiebre botonosa mediterránea y otras infecciones bacterianas que causan cuadros similares a una gripe intensa.

Aunque son menos habituales, también existen patologías graves como la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la encefalitis transmitida por garrapatas o la babesiosis, que pueden afectar al sistema nervioso, la coagulación o los glóbulos rojos.

Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad pone a disposición de la ciudadanía la aplicación Garrapata Alert, una herramienta de ciencia ciudadana diseñada para informar sobre estos artrópodos, alertar de su presencia y facilitar su estudio mediante la colaboración de los usuarios.

La aplicación Garrapata Alert, una herramienta de ciencia ciudadana. | Garrapata Alert

La plataforma reúne información práctica para la población, incluyendo instrucciones para extraer una garrapata de forma segura, mapas de riesgo, guías de identificación y recursos para comunicar avistamientos. Entre sus principales funcionalidades destacan un mapa interactivo que permite conocer las zonas con mayor probabilidad de encontrar determinadas especies y un apartado específico para las aportaciones ciudadanas.

Las zonas de riesgo en Galicia

La aplicación muestra las áreas con mayor presencia potencial de diferentes géneros de garrapatas, entre ellos Dermacentor, Hyalomma, Haemaphysalis, Ixodes y Rhipicephalus. En Galicia, esta última especie es la que presenta un mayor riesgo de encuentro, con una probabilidad media-alta en toda la comunidad y puntos especialmente sensibles en las costas de las provincias de A Coruña y Lugo, así como en distintas áreas de la provincia de Ourense.

El mapa de las zonas de riesgo de Rhipicephalus, una de las especies de garrapata más extendidas en Galicia. | Garrapata Alert

Entre las zonas del interior con mayor potencial de avistamiento de Rhipicephalus figuran los entornos situados entre Amoeiro y Allariz, el área próxima a Monforte de Lemos y la comarca de Verín. Esta información resulta especialmente útil para senderistas, trabajadores del sector rural y propietarios de mascotas que frecuentan espacios naturales.

Qué hacer ante una picadura

Además de localizar las áreas de mayor riesgo, la aplicación ofrece recomendaciones sobre cómo actuar en caso de sufrir una picadura. El Ministerio de Sanidad aconseja retirar la garrapata lo antes posible, preferiblemente durante las primeras 24 horas, para reducir las posibilidades de transmisión de enfermedades.

La extracción debe realizarse con pinzas de punta roma, sujetando el parásito lo más cerca posible de la piel y tirando de él hacia afuera de forma perpendicular, sin girarlo ni modificar el ángulo de extracción. Los expertos desaconsejan aplicar aceites, calor o sustancias irritantes, así como aplastar o perforar el animal, ya que estas prácticas pueden aumentar el riesgo de contagio.

Una vez retirada, es importante comprobar que la garrapata ha salido completa, incluidas las piezas bucales que permanecen adheridas a la piel. Posteriormente, la zona debe limpiarse con agua y jabón o con un antiséptico adecuado.

Sanidad también recomienda conservar el ejemplar para facilitar su identificación posterior. Lo ideal es introducirlo en alcohol de 70 grados, aunque también puede guardarse en un recipiente hermético si no se dispone de este producto.

Síntomas de alarma tras una picadura

Se recomienda acudir a un centro médico si en las cuatro semanas posteriores a una picadura aparecen algunos de los siguientes síntomas:

Fiebre repentina , escalofríos o dolor de cabeza intenso.

Manchas rojas que se expanden en forma de anillo alrededor de la picadura.

Erupciones cutáneas generalizadas o presencia de costras oscuras.

Dolor articular agudo o fatiga muscular extrema.

Los expertos insisten en que la extracción temprana de la garrapata y la vigilancia de síntomas posteriores son claves para reducir el riesgo de complicaciones.

Colaboración ciudadana

Uno de los aspectos más destacados de Garrapata Alert es su vertiente participativa. Los usuarios pueden enviar fotografías para que especialistas determinen la especie observada y registrar la ubicación exacta donde se produjo el avistamiento.

La aplicación también ofrece pautas para reconocer las distintas especies mediante la observación de características como el surco que rodea el ano, la morfología de las piezas bucales o el patrón del escudo dorsal.

Además, incluye una completa sección divulgativa sobre las garrapatas, en la que se explican sus características anatómicas, ciclo biológico, formas de alimentación y hábitats más habituales. También incorpora información sobre las principales enfermedades que pueden transmitir y consejos para prevenir las picaduras y actuar correctamente en caso de sufrirlas.