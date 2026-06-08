Infografía | La alta presencia de garrapatas en Ourense hace reforzar la vigilancia ante la expansión de estos parásitos

Con el aumento de las temperaturas, el campo de Ourense vuelve a registrar su periodo de máxima actividad de garrapatas, un fenómeno en plena expansión geográfica que mantiene en alerta al Servizo Galego de Saúde (Sergas). Más allá de la molestia de su picadura, la preocupación radica en su potencial para transmitir patógenos severos. Frente a este escenario, la iniciativa Garrapata Alert se consolida como una herramienta clave de "ciencia ciudadana", permitiendo a la población notificar avistamientos, identificar especies y recibir asesoramiento experto de forma inmediata.

Esta infografía didáctica ofrece una guía imprescindible para convivir de forma segura con la naturaleza. A través de un detallado análisis visual, el documento expone el mapa de riesgo de la comunidad (con especial incidencia en el territorio ourensano) e introduce los últimos hallazgos científicos, como la especie Rhipicephalus Hibericus, descrita recientemente por investigadores españoles.

Puedes consultar los datos en la siguiente infografía.