Ourense es la provincia de España con los hogares más dependientes de la pensión

Ourense es la provincia española donde las pensiones tienen mayor peso en los ingresos de los hogares y donde se cobran las pensiones medias más bajas del país. Así lo recoge el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares de 2024, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las pensiones representan el 30,8% de los ingresos de los hogares ourensanos, casi once puntos por encima de la media española (20%). La provincia encabeza la clasificación nacional, seguida por León (30,6%) y Lugo (29,4%).

Las cifras Provincias más dependientes de las pensiones León 30,6%

Lugo 29,4%

Zamora 29,3%

Asturias 29,1%

Palencia 27,2%

Salamanca 26,4%

Ávila 26,2%

Cáceres 26,1%

Teruel 25,9% Concellos ourensanos más dependientes de las pensiones Vilardevós 53,3%

O Bolo 50,6%

Calvos de Randín 49,5%

Gomesende 48,4%

Laza 48%

Quintela de Leirado 47,3%

Cualedro 47,1%

O Irixo 46,8%

Bande 46,6%

Lobeira 45,9% Peso de las pensiones en las ciudades gallegas Ferrol 33,3%

Ourense 26,7%

Vigo 24,4%

Pontevedra 24,4%

Lugo 24,2%

A Coruña 23,2%

Santiago de Compostela 21,6%

El reducido peso de los salarios también deja mal parada a la provincia. Apenas aportan el 50,6% de los ingresos, frente al 60% del conjunto nacional. Solo Zamora, con un 50,3%, presenta un porcentaje inferior. La distribución de los ingresos de los hogares ourensanos apenas ha variado en la última década. Desde 2015, el peso de las pensiones ha descendido del 32,6% al 30,8%, mientras que el de los salarios ha subido menos del 1%.

Estos números contrastan con las cuantías que perciben los pensionistas ourensanos, las más bajas de España. Según los últimos datos de la Seguridad Social, la pensión contributiva media de la provincia alcanzó los 1.027,25 euros mensuales en septiembre de 2026, frente a los 1.374,57 euros estatales. La distancia con la media del país ha aumentado durante la última década. En septiembre de 2016, la pensión media ourensana era 246,72 euros inferior a la española, mientras que actualmente la diferencia alcanza los 347,32 euros mensuales.

El fenómeno se acentúa en el rural. En 41 de los 92 concellos ourensanos, las pensiones aportan más ingresos que los salarios. Son casi tres de cada cuatro de los 55 concellos gallegos en los que se produce esta circunstancia. Vilardevós encabeza la clasificación provincial, con un 53,3% de ingresos procedentes de pensiones, seguido de O Bolo (50,6%). Son los únicos municipios ourensanos donde esta fuente supera la mitad de los ingresos totales.

La ciudad presenta una situación menos acusada, aunque también destaca en Galicia. Las pensiones representan el 26,7% de los ingresos de los hogares, el segundo porcentaje más elevado entre las siete ciudades gallegas. Solo Ferrol, con un 33,3%, la supera, mientras que Santiago registra el menor peso, con un 21,6%.