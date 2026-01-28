La pensión media gallega comienza 2026 con subidas, pero sigue a la cola del país

La pensión media en Galicia inicia 2026 con un incremento del 4,88% respecto a enero de 2025, hasta 1.174,29 euros, siendo la segunda más baja de España, solo por encima de Extremadura (1.163,32 euros). La pensión media estatal es de 1.363,36 euros, 189 euros más que la gallega.

La pensión media de jubilación en Galicia es de 1.344,61 euros, 219 euros por debajo de la media española, con 490.945 pensiones de jubilación en la comunidad. Otras pensiones medias en Galicia son: viudedad 830,20 euros, incapacidad permanente 1.137,17 euros, orfandad 549,92 euros y a favor de familiares 734,23 euros, todas por debajo de la media española salvo la de orfandad. Además, 98.383 pensionistas cuentan con un complemento por brecha de género de 70 euros de media. El total de pensiones en Galicia es de 789.073, un 0,75% más que hace un año, con 699.376 pensionistas (354.943 mujeres y 344.431 hombres).

La Seguridad Social destinó en enero 2026 un récord de 14.250,7 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 6,09% más que en 2025, incluyendo la revalorización general del 2,7% fijada por la Ley de garantía del poder adquisitivo. Las pensiones mínimas suben un 7%, y las de cónyuge a cargo o viudedad con cargas familiares un 11,4%, mismo porcentaje que las pensiones no contributivas. La revalorización beneficia a más de 9,5 millones de pensionistas de la Seguridad Social y a más de 716.000 de Clases Pasivas, aumentando la pensión media de jubilación en unos 570 euros anuales y las pensiones medias del sistema en unos 500 euros.