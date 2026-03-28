Dr. Moisés Rodríguez, de Recoletas Ourense: “Detectamos un alza de arritmias cardíacas por el envejecimiento poblacional"

Cuidar el corazón empieza con pequeños hábitos diarios, y hacerse revisiones médicas con periodicidad permite detectar a tiempo cualquier problema a tiempo. Un compromiso con la salud y el bienestar con el que Recoletas Ourense refuerza su apuesta en la provincia con la puesta en marcha del nuevo Instituto Cardiovascular, tal y como destaca el cardiólogo Moisés Rodríguez Mañero.

Pregunta. Recoletas Salud Ourense acaba de inaugurar un nuevo Instituto Cardiovascular. ¿Qué supone este paso para el centro y para la provincia?

Respuesta. Para nosotros es un hito muy significativo. Dotamos a Ourense de tecnología médica de vanguardia y de un equipo altamente cualificado, con el propósito de consolidarnos como centro de referencia en prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Sin lugar a dudas, la puesta en marcha del nuevo Instituto Cardiovascular nos permite reforzar nuestro compromiso con una atención segura, eficaz y basada en los estándares más altos de calidad asistencial.

P. ¿Qué equipamiento incorpora el nuevo Instituto?

R. Contamos con dos consultorios dotados de tecnología de última generación: ecocardiografía cardíaca de última generación, doppler vascular, ergometría y sistemas avanzados de monitorización de ritmo cardíaco y presión arterial. Esta infraestructura nos permite ofrecer una atención rigurosa, segura y personalizada, tanto en la fase preventiva, como en el seguimiento de los pacientes.

P. ¿Cómo abordan los casos que requieren intervención?

R. Para esos casos disponemos de una sala de Hemodinámica y Arritmias completamente renovada, de unos cien metros cuadrados, equipada con tecnología de intervencionismo de última generación. Allí atendemos patología coronaria aguda, como el Infarto Agudo de Miocardio que llega desde Urgencias, así como procedimientos programados. Todas nuestras intervenciones priorizan técnicas mínimamente invasivas para favorecer una recuperación más rápida y confortable con posibilidad de alta en el día. Desde el Instituto también se ocupan de los trastornos del ritmo.

P. ¿Qué procedimientos realizan en este ámbito?

R. Tratamos tanto bradiarritmias, mediante el implante de marcapasos, resincronizadores y desfibriladores destinados a preservar el sistema de conducción natural del corazón, así como taquicardias, a través de estudios electrofisiológicos que nos permiten localizar y eliminar el foco de la arritmia mediante ablación. Todo ello con técnicas mínimamente invasivas que reducen la agresión al paciente.

P. La fibrilación auricular es cada vez más frecuente. ¿Cómo la afrontan?

R. La fibrilación auricular es, efectivamente, la arritmia más frecuente, especialmente en poblaciones envejecidas como la nuestra. Puede presentarse con síntomas muy variables —desde casos prácticamente asintomáticos hasta otros con una importante limitación— y se asocia a complicaciones relevantes como el ictus y la insuficiencia cardíaca. Por eso, es fundamental un diagnóstico precoz y un abordaje individualizado de cada paciente. En nuestra Unidad de Arritmias apostamos por un enfoque integral que combina tratamiento médico y técnicas avanzadas dirigidas a corregir el origen de la arritmia. En este sentido, contamos con ablación mediante radiofrecuencia y, especialmente, con la novedosa tecnología de ablación por campos pulsados. Se trata de un procedimiento innovador que utiliza impulsos eléctricos ultrarrápidos y permite actuar de forma muy selectiva sobre el tejido cardíaco responsable de la arritmia, mejorando la seguridad del procedimiento y optimizando los resultados. Nuestro objetivo es ofrecer a los pacientes las opciones terapéuticas más avanzadas, con un enfoque personalizado que permita no solo controlar la enfermedad, sino también mejorar su calidad de vida.

P. ¿Qué otras especialidades incorpora el Instituto Cardiovascular?

R. Contamos con especialistas en Angiología y Cirugía Vascular preparados para realizar tratamientos percutáneos avanzados. Esto supone una mejora notable de nuestra cartera de servicios y representa un salto cualitativo respecto a las técnicas convencionales, contribuyendo a un abordaje vascular integral.

P. Por último Dr. Rodríguez Mañero ¿Cuál es la situación de la enfermedad cardiovascular en la provincia?

R. Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad en Ourense, representando aproximadamente el 27% de los fallecimientos. Además, el envejecimiento progresivo de la población, junto con determinados hábitos de vida, está favoreciendo un incremento significativo de pacientes con patologías cardiovasculares, especialmente arritmias cardíacas. Entre ellas, la Fibrilación auricular destaca por su elevada prevalencia y por su estrecha relación con complicaciones graves como el ictus o la insuficiencia cardíaca. En este contexto, resulta fundamental abordar la enfermedad en fases precoces, ya que esto permite mejorar de forma significativa el éxito de las estrategias terapéuticas orientadas al control del ritmo cardíaco. Todo ello pone de manifiesto la importancia de la prevención como pilar clave en nuestro modelo asistencial. Desde nuestro Instituto Cardiovascular, apostamos por un abordaje integral de estos pacientes, basado en un equipo multidisciplinar que permite ofrecer recomendaciones y tratamientos individualizados, adaptados a las necesidades de cada persona.