Cabeza de Manzaneda registra la temperatura más baja de todo Galicia, el termómetro roza los -10 grados

La localidad de Cabeza de Manzaneda tuvo una de las noches más frías de este invierno; de acuerdo con Meteogalicia, las temperaturas en esa zona cayeron hasta los -9.9 grados centigrados.

El Concello de San Xoán de Río confirmó que una temperatura tan baja como esta no se registraba desde el 9 de enero del 2021. El propio Concello de San Xoán en una publicación de redes sociales escribió “esta noite fixo moito frío”.

Luego de una jornada con heladas intensas en la alta montaña y con una cota de nieve en progresivo descenso, se prevé que el martes el aire frío se desplace hacia el este peninsular, pero con una lluvia intermitente que no remitirá y con una cota de nieve igual de baja.

Aunque el ligero repunte de las temperaturas no será por mucho tiempo, ya que se espera que en la noche del martes llegue un nuevo frente con precipitaciones.