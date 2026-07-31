Ourense registró 270 casos de cáncer de pulmón en 2025

El Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras diagnosticó 270 casos de cáncer de pulmón durante 2025. Por su parte, la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte del INE contabilizó en la provincia 198 fallecimientos por tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón en 2024, último ejercicio con datos definitivos: 138 hombres y 60 mujeres.

Durante el pasado año, 300 pacientes accedieron a la vía rápida habilitada ante una sospecha elevada de cáncer de pulmón. El tiempo medio para iniciar las pruebas destinadas a confirmar o descartar la enfermedad fue de 2,3 días en Ourense, menos de la mitad de los cerca de cinco registrados como promedio en Galicia.

La atención se completa con el comité multidisciplinar de tumores pulmonares, que estudió 404 casos durante 2025. En él participan profesionales de Neumología, Anatomía Patológica, Radiología y Oncología Médica y Radioterápica para decidir de manera coordinada las pruebas y el tratamiento de cada paciente.

El CHUO también emplea la técnica EBUS-ROSE, que permite obtener y comprobar muestras durante una ecobroncoscopia y agilizar la clasificación del tumor. Carmen Penín, jefa de Anatomía Patológica, señala que el cáncer de pulmón es “el paradigma de la medicina personalizada”, debido a los numerosos biomarcadores que orientan un tratamiento adaptado a cada caso.