Así será la primera vivienda social con alquiler asequible en Avión

El Concello de Avión habilitará su primera vivienda social, que ofrecerá en alquiler por un precio de entre 100 y 250 euros mensuales. Los trabajos de acondicionamiento del inmueble ya han comenzado y cuentan con un presupuesto de 40.000 euros, que serán financiados por la Diputación de Ourense.

El alcalde de Avión, Antonio Montero, explicó que el inmueble se ofrecerá prioritariamente en régimen de alquiler social, aunque también podrá destinarse a atender situaciones de emergencia social cuando sea necesario. El Concello establecerá un procedimiento de adjudicación en el que se tendrán en cuenta los requisitos económicos de los solicitantes y sus circunstancias, mediante un sistema de baremación.

Montero asegura que este proyecto “supón un paso máis no noso compromiso de facilitar o acceso á vivenda, ofrecer novas oportunidades á veciñanza e contribuír a fixar poboación no rural”.

El regidor considera que la recuperación de este inmueble constituye una primera actuación para dar respuesta a las necesidades habitacionales del municipio, aunque reconoce las limitaciones existentes para impulsar nuevas promociones residenciales: “No Concello non dispoñemos de moito espazo público para destinar a vivendas sociais. Algúns terreos puxéronse a disposición da Xunta para estudiar a construcción de novas vivendas e tentaremos que se poidan ofertar mais”.

Antigua casa del policía

La propiedad municipal está situada frente al Concello, en la primera planta del inmueble que albergó la escuela y casa del maestro y, posteriormente, las dependencias policiales y la residencia del agente. Se trata de un piso que dispondrá de 40,82 metros cuadrados de superficie útil, distribuidos en dos habitaciones, un baño y una cocina-comedor, con acceso independiente mediante escaleras.

El proyecto de rehabilitación contempla la optimización de la distribución interior, la renovación y ampliación del mobiliario de cocina y baño, así como la reforma de las instalaciones eléctricas y de fontanería. También incluye la sustitución de pavimentos, trabajos de pintura y acabados y mejoras en las condiciones de confort y eficiencia energética del inmueble.

La intervención permitirá adaptar una construcción que hasta ahora tenía otros usos a las condiciones necesarias para su utilización como residencia habitual, dotándola de los servicios y equipamientos básicos para su ocupación.

La previsión municipal es que las obras estén terminadas a finales de este año, de manera que, una vez completada la reforma y los trámites de adjudicación, pueda ofrecerse en alquiler social durante el próximo año.