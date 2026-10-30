¿Sabe usted que Ourense ha triunfado en los Juegos Europeos de Policía y Bomberos?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, múltiples medallas en los Juegos Europeos de Policía y Bomberos.
¿Sabe usted que Ourense ha triunfado en los Juegos Europeos de Policía y Bomberos? ¿Que el botín ha sido grande? ¿Que en ciclismo en ruta la policía local Sabela Ferreiro se colgó dos medallas de oro y Lorenzo Ferreiro la de bronce? ¿Que en atletismo el agente José Antonio Fernández consiguió dos medallas de plata? ¿Que el bombero Rubén González logró tres oros y una plata?
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