¿Sabe usted que Ourense ha triunfado en los Juegos Europeos de Policía y Bomberos? ¿Que el botín ha sido grande? ¿Que en ciclismo en ruta la policía local Sabela Ferreiro se colgó dos medallas de oro y Lorenzo Ferreiro la de bronce? ¿Que en atletismo el agente José Antonio Fernández consiguió dos medallas de plata? ¿Que el bombero Rubén González logró tres oros y una plata?