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¿Sabe usted que Ourense ha triunfado en los Juegos Europeos de Policía y Bomberos?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, múltiples medallas en los Juegos Europeos de Policía y Bomberos.

Una imagen de los Juegos Europeos de Policía y Bomberos.
Una imagen de los Juegos Europeos de Policía y Bomberos. | epfgassociation

¿Sabe usted que Ourense ha triunfado en los Juegos Europeos de Policía y Bomberos? ¿Que el botín ha sido grande? ¿Que en ciclismo en ruta la policía local Sabela Ferreiro se colgó dos medallas de oro y Lorenzo Ferreiro la de bronce? ¿Que en atletismo el agente José Antonio Fernández consiguió dos medallas de plata? ¿Que el bombero Rubén González logró tres oros y una plata?

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