ACCIDENTES FERROVIARIOS
La provincia de Ourense vivió cortes de emergencia los años 2013 y 2023
ACCIDENTES FERROVIARIOS
La activación de planes de emergencia ante accidentes ferroviarios tiene dos precedentes inmediatos en Ourense. El más cercano tuvo lugar en Vilamartín de Valdeorras, donde el 23 de agosto de 2023, un convoy de 16 vagones con productos químicos descarrilaba, presuntamente por una deformación de las vías vinculada a las altas temperaturas. La Xunta de Galicia tuvo que activar entonces el plan de protección, acordonando la zona y restringiendo el acceso.
Respecto a trenes de pasajeros, dos incidentes graves tuvieron lugar en enero y abril de 2013. A principios de año, se vivió el descarrilamiento de un tren Alvia, sin dejar heridos y en abril, un segundo descarrilamiento dejó 25 heridos leves.
El Plan de Emergencias Municipal (PEMU) establece un cronograma claro tras producirse un accidente ferroviario:
Tras la activación de la alerta, desde el puesto de mando se moviliza a los Bomberos de Ourense, al tiempo que se verifica el siniestro con Renfe y Adif. Se produce el corte de la catenaria eléctrica y se detienen los trenes que circulen por vías confluyentes.
Llegada a la zona accidentada de los equipos de bomberos y Policía Local. Comienza la excarcelación y se prestan los primeros auxilios, al tiempo que se establecen los tres perímetros de seguridad.
Intervienen las unidades de soporte vital avanzado del 061, Sergas y Cruz Roja, quienes asumen el mando sanitario y establecen un hospital de campaña. La Policía Local baliza una ruta de acceso y despeja un corredor prioritario de evacuación hasta el CHUO.
Los equipos médicos comienzan con el triaje, con evacuación preferente a quien presente paradas cardiorrespiratorias recuperables, shock hipovolémico, asfixia o traumatismo severo.
Todas las víctimas prioritarias han tenido que ser evacuadas a los quirófanos del CHUO. Los heridos leves son derivados a los albergues de acogida (Expourense o Paco Paz).
Durante la evacuación de víctimas prioritarias, las unidades de Acción Social asumen el soporte psicológico a los pasajeros ilesos, habilitando canales para el contacto de familiares.
Pasada la primera hora, se emite el primer parte oficial con datos y estado de los ingresados.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ACCIDENTES FERROVIARIOS
La provincia de Ourense vivió cortes de emergencia los años 2013 y 2023
BORRASCA CHARLES
Más lluvia en tres días que en los dos meses anteriores en Ourense
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 12 de noviembre
Lo último
TRIBUNA
Homenaxe ao Plus Ultra en Ourense, 1926
DÍAS Y COPLAS
Gritos de campaña