Una huelga fallida contra la oposición

Fue la exvicepresidenta María Jesús Montero la que dijo que era una huelga contra la oposición; luego asumieron esa definición un par de ministros más. No es cierto. Infinidad de españoles eran conscientes de su tinte sanchista, que defendía intereses sanchistas. Aún así el 11-11 bloqueó servicios, provocó asaltos a comercios, se produjeron actos de vandalismo y también detenciones. Pero ni se paralizó España como pretendían los convocantes ni se vivió el clima de respaldo masivo de huelgas anteriores. Probablemente porque era una huelga política y contra la oposición, y la mayoría de los españoles saben muy bien quienes son los responsables principales de la crisis de la vivienda, los bajos salarios y el alza desmedida de los precios.

La huelga general tenía muchas papeletas para que no se cumplieran las expectativas de sus organizadores. Han inflado las cifras de participación, lo que es habitual en España y en cualquier lugar del mundo. Pero esta convocatoria tenía ingredientes que hacían difícil su aceptación generalizada, aunque los promotores se equivocaron de estrategia. Al pedir la participación masiva para frenar a la ultraderecha asumían así que era una huelga política y, segundo, transmitían que también ellos, sindicatos e izquierdistas, asumían que efectivamente se aproximaba un cambio de signo en el gobierno del país.

Hace pocas semanas, cuando se dieron los primeros pasos para convocar huelga por la falta de vivienda, dirigentes sindicalistas recordaron que la ley obliga a que las huelgas se sustenten en una reivindicación laboral; sin embargo, cuando el sanchismo llamó a la participación, abrazaron una huelga a veinte días de unas elecciones generales. En ocho años de deterioro social, laboral y económico no encontraron momento más adecuado.

Se ha llegado al esperpento de que el propio Pedro Sánchez echara la culpa de los problemas de vivienda a Rajoy

Se ha llegado al esperpento de que el propio Pedro Sánchez echara la culpa de los problemas de vivienda a Rajoy, reconocimiento de que él no ha hecho nada durante su mandato. Si el problema de vivienda es tan acuciante, evidentemente se debe a la ineptitud del sanchismo. Un presidente madrileño socialista, Joaquín Leguina, impulsó y creó una ciudad. De la nada se sacó de la manga Canto Blanco, una de las ciudades punteras de Madrid, que cuenta hoy con 20 mil habitantes y todos los servicios necesarios. Y casos parecidos los ha habido a lo largo y ancho de España. La huelga no ha cumplido los objetivos: movilizar a una izquierda entusiasta y no la ha movilizado.