Ourense vuelve a la cola en la adhesión al cribado de mama

Ourense vuelve a situarse a la cola de Galicia en la participación en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Los últimos datos publicados por el Sergas, correspondientes a 2024, colocan al área sanitaria ourensana como la de menor participación de las siete gallegas, pese a que el dato mejoró respecto al ejercicio anterior.

El 81,59% de las mujeres invitadas acudieron al cribado en Ourense durante 2024. La cifra queda más de tres puntos por debajo de la media gallega, situada en el 84,80%, y a una distancia todavía mayor del área de Santiago, que encabezó la comunidad con algo más del 90%.

El dato no constituye una excepción dentro de la evolución reciente. Desde 2015, Ourense estuvo entre las dos áreas sanitarias con menor participación en seis de los diez años analizados. Fue la última de Galicia en 2019, volvió a ocupar esa posición en 2022 y repite de nuevo en 2024.

A pesar de esto, la realidad es que los datos mejoran. La participación aumenta casi dos puntos respecto a 2023. Este progreso pierde fuerza al compararla con el conjunto de Galicia, que avanzó todavía más, de modo que el crecimiento ourensano no fue suficiente para escalar posiciones. El programa, además, se encuentra inmerso desde 2023 en una ampliación progresiva de la población diana hasta abarcar a las mujeres de entre 45 y 74 años.

La menor participación contrasta con los resultados obtenidos entre quienes sí acuden al cribado. El 76,7% de los cánceres detectados por el programa en el área sanitaria de Ourense durante 2024 se encontraban en estadio 0 o I, las fases más tempranas de la enfermedad. El porcentaje supera en casi cinco puntos la media gallega y sitúa a Ourense entre las áreas con mejores resultados en diagnóstico precoz.

Ese indicador también mejoró con claridad respecto al año anterior. En 2023, el 72,3% de los tumores localizados a través del programa estaban en esas fases iniciales. La detección temprana es uno de los principales objetivos del cribado, ya que permite identificar lesiones antes de que aparezcan síntomas y facilita abordar la enfermedad en estadios iniciales.

Los últimos resultados dibujan, por tanto, un escenario donde la provincia continúa teniendo dificultades para equipararse a los niveles de participación del resto de Galicia, pero el programa muestra una elevada capacidad para encontrar tumores de forma precoz entre las mujeres que sí responden a la invitación. Una combinación que refuerza la importancia de mejorar la adhesión a un cribado que está permitiendo detectar la mayoría de los tumores en fases iniciales.