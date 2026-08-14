Ourense se vuelve crisol cultural del folclore mundial

La multiculturalidad enraizada en las tradiciones que conforman la memoria de los pueblos llenó de música y danza las localidades de Allariz y Maceda. En el marco de la XLI edición de las Xornadas de Folclore, el gran evento cultural del verano en la provincia, el público ourensano volvió a demostrar su apoyo a estas expresiones artísticas, acudiendo a cada uno de los espacios y premiando a las agrupaciones con cálidos aplausos.

Ambas citas arrancaron de manera simultánea a las 22,30 horas, transformando los escenarios en ventanas a otros continentes. En Allariz, el entorno del Campo da Barreira y la capela de San Bieito acogió un despliegue de sonidos y movimientos heredados de la riqueza histórica de Ecuador, Taiwán y Serbia.

Por su parte, la rúa do Toural de Maceda fue el epicentro de la vistosidad y la variedad rítmica que ofrecieron los espectáculos de Armenia, México y Senegal, haciendo vibrar a todos los asistentes.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de historia, por los escenarios de la provincia ya han pasado más de diez mil artistas procedentes de un centenar de países. Aunque los invitados cambian cada año, lo que permanece inalterable es la expectación que despiertan estos dieciséis encuentros totalmente gratuitos.

La calidad de la organización y el calor del público son razones más que suficientes para que, en esta edición, cuatro de los seis países participantes —Senegal, México, Serbia y Taiwán— sean viejos conocidos de esta cita.

Recepción oficial

El Salón de Plenos del Pazo Provincial acogió la tradicional recepción a los integrantes de las seis agrupaciones internacionales que protagonizan esta edición. El acto, presidido por el diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, y el director de las jornadas, Xulio Fernández Senra, sirvió para dar la bienvenida a los artistas que recorren la geografía ourensana. Fernández destacó que este encuentro “simboliza a la perfección el espíritu de unas jornadas que convierten Ourense en un espacio de convivencia, intercambio y hermandad entre culturas”.

La cita incluyó además un momento muy emotivo: el merecido homenaje a María Dolores Ruiz Santiago, funcionaria jubilada de la Universidad Laboral, como reconocimiento a su innegable dedicación y colaboración con el certamen.

Verín y Manzaneda

Este viernes el festival continuará su recorrido acercando las culturas del mundo a dos nuevos municipios ourensanos, manteniendo el libre acceso para todos los asistentes. A las 22,30 horas, el Patio del Colegio de Manzaneda se convertirá en el escenario para recibir los repertorios de Ecuador, Serbia y Taiwán.

A esa misma hora, Verín acogerá en el Parque Preguiza a los elencos de Armenia, México y Senegal.