Pagará 540 euros por arrojar 35 conos al centro de la carretera N-525 en Ourense

Una multa de 540 euros y cinco días de trabajos en beneficio de la comunidad. Esa es la condena impuesta a Iván G.E. tras reconocer ante la jueza del Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense que arrojó hasta 35 conos al centro de la calzada en la N-525, poniendo en grave peligro a los usuarios y vehículos que circulaban por el trazado.

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Los hechos se remontan al 7 de agosto de 2023, momento en el que el acusado invadió la vía interurbana con los elementos de señalización vial. Durante la vista de conformidad celebrada en sede judicial, el procesado aceptó una pena de seis meses de multa a razón de tres euros diarios tras aplicar el Ministerio Fiscal una atenuante por alteración psíquica, fundamentada en un informe del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) que certificó que padece un cuadro de esquizofrenia paranoide. La resolución se completa con la realización obligatoria de las jornadas de servicios a la comunidad.