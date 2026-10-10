Las parejas de hecho superan ya las celebraciones religiosas en Ourense

La forma de sellar el compromiso en Ourense ha experimentado un cambio en la última década. Los datos estadísticos correspondientes al periodo 2015-2025 consolidan una nueva tendencia. Las uniones civiles monopolizan los registros, mientras que las bodas por la Iglesia caen a mínimos históricos. En este escenario de cambio social, el Rexistro de Parellas de Feito ha logrado un hito sin precedentes, superando por primera vez en el acumulado de la década a los enlaces católicos.

Las cifras oficiales hablan por sí solas. En la última década, la provincia de Ourense ha sumado 1.876 nuevas inscripciones de parejas de hecho, frente a los 1.792 matrimonios que se celebraron en la Iglesia. La brecha es aún más evidente si se observa el ejercicio de 2025, donde las parejas de hecho batieron su propio récord absoluto con 213 altas aprobadas, casi el doble que los 117 matrimonios religiosos registrados ese mismo año. Con todo, el matrimonio civil en los juzgados o concellos sigue siendo la opción mayoritaria en la provincia, acumulando más de 7.000 enlaces durante el mismo periodo.

Claves de la tendencia

Detrás de este cambio estadístico no solo hay motivos legales, sino también un cambio de mentalidad. Para el abogado Juan Carlos, la clave esta en esquivar el peso social y económico que tradicionalmente rodea a las bodas. “El hecho de constituirte en pareja de hecho no implica lo que conlleva un matrimonio, ya sea civil o canónico, en el que te ves obligado a hacer una ceremonia, a hacer una invitación”, señala el letrado. El experto define el auge de este modelo como una solución puramente funcional y discreta. “Son dos acuerdos de voluntades entre dos personas que deciden inscribirse en el registro un poco para regularizar esa situación en la cual están conviviendo”, indica.

A efectos prácticos, la ley autonómica ha ido dotando de mayor robustez a esta figura, protegiendo a los convivientes ante imprevistos graves. Tal y como detalla Juan Carlos, inscribirse en el registro oficial otorga garantías fundamentales. “Desde un punto de vista jurídico, te convierte con efectos legales en algo prácticamente análogo a lo que es un matrimonio, tanto desde el punto de vista hereditario como desde el punto de vista de pensiones de viudedad”, subraya.

Además, el experto destaca la enorme ventaja burocrática que supone contar con este certificado oficial de la Xunta, especialmente útil a efectos probatorios ante la administración. “Aportas la certificación de estar inscrito como Registro de Pareja de Hecho y eso te libra de probar que estoy empadronado, que vivimos en la misma casa, que pagábamos el recibo, que teníamos cuentas en común... simplifica bastante la cuestión”, afirma.

No obstante, existen diferencias legales clave frente al matrimonio tradicional, especialmente a la hora de comprar bienes o propiedades en común. “A diferencia de lo que ocurre con un matrimonio en el que tú automáticamente, si no manifiestas nada, te conviertes en una sociedad de gananciales, el régimen económico por el cual te riges si eres pareja de hecho se equipara a como si fueses un comunero”, aclara el abogado. “Es decir, yo tengo el 50% y tú tienes derecho a otro 50%. Son regímenes completamente distintos”.

Esta radiografía demográfica y legal dibuja un nuevo paradigma en la provincia. Ya sea por evitar el alto coste de un banquete nupcial o por buscar una fórmula más sencilla y directa, la pareja de hecho ha dejado de ser una alternativa secundaria para convertirse en la nueva normalidad frente al declive de la tradicional boda religiosa.