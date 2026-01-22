El Parlamento gallego rechaza alejar la justicia de las víctimas del rural

El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por el BNG para rechazar la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer en los tribunales de instancia de Ourense y Santiago. La iniciativa debatida ayer en la Comisión Primera insta a la Xunta de Galicia a realizar las gestiones necesarias para que, modificando lo dispuesto en el Real Decreto 422/2025, la jurisdicción de las secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales de Instancia de Ourense y de la capital gallega se circunscriban a los respectivos partidos judiciales.

En el caso de Ourense, todos los asuntos de violencia de género y de índole sexual de las comarcas de Verín, A Limia, Baixa Limia, Celanova, Carballiño y O Ribeiro se centralizan en la ciudad tras la creación de una sección específica de Violencia de Género que asume esos casos de forma exclusiva. Solo quedaron fuera los partidos judiciales de O Barco y Trives, los únicos que mantienen competencias propias para la violencia machista.

la proposición no de ley defendida por el BNG rechaza la comarcalización de los juzgados de violencia machista y sexual

El diputado nacionalista Iago Tabarés resaltó que la medida es “altamente perjudicial”, además de “atentar contra el equilibrio territorial”, ya que “elimina servicios de justicia en el rural y compromete el funcionamiento de la administración al abocar a la saturación a las unidades judiciales de nueva creación.

Tabarés lamentó “la revictimización de las denunciantes”. Algunas de ellas tienen que desplazarse “más de 100 kilómetros en momentos críticos para realizar reconocimientos o diligencias, abandonando su zona de confianza” (la Xunta abona el taxi para los desplazamientos de víctimas y letrados).

Aportaciones a los abogados

Los parlamentarios abordaron otro asunto relativo a la justicia. Los populares han rechazado una propuesta del grupo socialista para demandar al Gobierno gallego que actualice su aportación económica a los colegios de abogacía.

Recientemente, la decana de Ourense, Marta Gómez, acusó a la Xunta de “precarizar” el Turno de Oficio , reprochando que la propuesta del nuevo baremo de retribuciones incluye subidas de menos de 1 euro .