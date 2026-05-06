El paro cae en Ourense cinco veces menos que en España

La provincia de Ourense cerró el mes de abril de 2026 con un ritmo de recuperación mucho más lento que el resto del país. Mientras que en el conjunto de España el desempleo cayó un 6,20% en el último año, en la provincia el descenso se quedó en un 1,21%. Esta cifra significa que en doce meses solo salieron de las listas del paro 170 personas. Con estos datos anuales, Ourense ocupa el puesto 49 de las 52 provincias y ciudades autónomas en la clasificación nacional de caída del desempleo. Esta importante brecha respecto a la media nacional resalta las dificultades estructurales que enfrenta el territorio ourensano para generar nuevas oportunidades laborales competitivas.

Paro y afiliaciones a la Seguridad Social.

Si analizamos solo el último mes, la situación muestra una mejoría algo más clara. En abril hubo 268 parados menos que en marzo , lo que representa una bajada del 1,89%. Actualmente hay 13.926 personas sin trabajo en la provincia. En cuanto a la ocupación, la afiliación media a la Seguridad Social subió en 365 personas en abril hasta llegar a los 108.450 cotizantes en la provincia.

El sector servicios fue el responsable de la mayor parte de la bajada mensual al restar 221 parados y quedarse con un total de 9.680. La industria no tuvo cambios y sigue con 1.333 personas en paro, mientras que en la construcción la cifra bajó en 4 personas para situarse en 790. En cambio, el grupo de personas sin empleo anterior subió en 4 personas hasta alcanzar las 1.523.

La diferencia por género y edad sigue siendo muy alta en el mercado laboral ourensano. Hay 8.108 mujeres inscritas como paradas frente a 5.818 hombres. Además, el desempleo se concentra en los trabajadores mayores. Las personas de más de 45 años representan el 60 por ciento de los parados de la provincia, con un total de 8.319 personas que buscan trabajo activamente. Por el contrario, los menores de 25 años suponen un grupo más pequeño con 710 parados registrados.

España y Galicia baten récords de empleo impulsadas por el sector servicios

España superó en abril los 22 millones de afiliados por primera vez en la historia, sumando 223.685 cotizantes. El paro nacional descendió hasta los 2,35 millones de personas, una cota no vista desde el año 2008. Este avance anual del 2,4% en la ocupación se explica, principalmente, por el empuje de la hostelería tras la celebración de la Semana Santa.

Por su parte, Galicia alcanzó los 1.103.820 afiliados, su nivel más alto para un mes de abril. La comunidad creó 265 empleos diarios, reduciendo el paro mensual en 2.377 personas. Este dinamismo se repartió de forma positiva por las provincias: Lugo lideró el crecimiento relativo con un 0,97% más de cotizantes, seguida de Pontevedra (+0,76%) y A Coruña (+0,72%), donde el sector servicios y la industria continúan impulsando con fuerza la creación de nuevos puestos de trabajo. Además, estas cifras se ven reforzadas por el récord de contratación femenina y de trabajadores extranjeros.