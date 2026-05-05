Gráfico | Por primera vez España alcanza 22 millones personas afiliadas a la Seguridad Social

Edificio de la Seguridad Social en la ciudad de Ourense.

El desempleo registrado en las oficinas del SEPE descendió en 62.668 personas en abril (-2,59%), situando el total de parados en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

En paralelo, el mercado laboral ha marcado un nuevo récord de ocupación, con la afiliación media a la Seguridad Social de España superando por primera vez los 22,1 millones de trabajadores (22.105.831). En el último mes se han sumado 223.685 afiliados, el tercer mayor incremento en un mes de abril desde que existen registros.

El comportamiento del empleo ha sido especialmente positivo en términos interanuales, con un aumento de 517.192 afiliados (+2,4%), mientras que el paro se ha reducido en 155.674 personas respecto a hace un año (-6,2%).

Según los datos, el desempleo ha bajado en todos los sectores y en todas las comunidades autónomas, destacando también el descenso del paro juvenil, que marca su nivel más bajo histórico al situarse por debajo de las 170.000 personas.

El empleo femenino también alcanza cifras récord, rozando los 10,49 millones de afiliadas, mientras que la ocupación de trabajadores extranjeros se sitúa cerca de los 3,24 millones.

Además, la estabilidad laboral continúa creciendo tras la reforma laboral, con 15,54 millones de contratos indefinidos, consolidando el cambio en la estructura del empleo en España.