El paro sube ligeramente en Ourense hasta los 13.358 desempleados en agosto

El paro registrado en Ourense aumentó ligeramente en agosto de 2026, con 13.358 personas inscritas como desempleadas, frente a las 13.315 de julio. Son 43 parados más en un mes, lo que supone un incremento del 0,32%.

La comparación con agosto del año pasado, sin embargo, muestra una situación prácticamente estable. Hace doce meses había 13.345 personas en paro, por lo que el dato actual supone apenas 13 desempleados más, un 0,1% más.

Ourense: 360 parados más desde el mínimo de junio

El dato de agosto confirma el cambio de tendencia registrado durante el verano. Después de que junio cerrase con 12.998 personas en paro, la cifra aumentó hasta las 13.315 de julio y las 13.358 de agosto.

La evolución del paro en la provincia de Ourense | Porcentual

En apenas dos meses, por tanto, Ourense ha sumado 360 desempleados, un 2,77% más.

Pese a este repunte, el paro provincial continúa por debajo de los niveles registrados durante buena parte del último año. En enero había 14.057 desempleados y en febrero se alcanzaron los 14.172, mientras que marzo marcó el máximo de la serie, con 14.194.

La cifra de agosto es 836 parados inferior a la de marzo, lo que supone un descenso del 5,89%.

La comparación interanual deja, no obstante, una fotografía muy diferente: el paro prácticamente no ha variado en los últimos doce meses. Los 13.358 desempleados de agosto de 2026 son solo 13 más que los 13.345 de agosto de 2025.

Galicia: el paro aumenta en agosto tras tocar fondo en junio

En Galicia, el paro también aumentó en agosto. El número de desempleados se situó en 109.691 personas, frente a las 107.322 de julio. El incremento mensual alcanza las 2.369 personas, un 2,21% más.

La cifra de agosto resulta especialmente llamativa porque coincide exactamente con la registrada en agosto de 2025, cuando también había 109.691 personas en paro. Así, pese a las variaciones experimentadas durante el año, el balance interanual es de estabilidad absoluta.

La evolución de 2026 muestra un descenso importante desde el máximo de febrero, cuando Galicia contabilizaba 116.058 desempleados. El paro continuó bajando hasta junio, mes en el que alcanzó su mínimo de la serie, con 105.768 personas.

Desde entonces, la tendencia se ha invertido: 3.923 parados más entre junio y agosto, aunque el dato actual todavía se encuentra 6.367 desempleados por debajo del máximo de febrero.

España: el paro repunta en agosto tras seis meses de descensos

En el conjunto de España, agosto terminó con 2.355.918 personas en paro, 44.419 más que en julio, cuando había 2.311.499 desempleados.

El incremento mensual es del 1,92%, en línea con el repunte habitual del desempleo asociado al final de parte de la actividad estacional del verano.

El dato llega después de una primera mitad de año marcada por el descenso del paro. España pasó de los 2.442.646 desempleados de febrero a los 2.291.982 de junio, el mínimo de toda la serie. Desde entonces, el desempleo ha aumentado en julio y agosto.

A pesar del repunte de los últimos dos meses, España mantiene 86.728 parados menos que en febrero, un 3,55% menos.

La comparación interanual, sin embargo, es negativa: en agosto de 2025 había 2.426.511 personas en paro, frente a las 2.355.918 actuales. Esto significa que España tiene 70.593 desempleados menos que hace un año, un descenso del 2,91%.

Gráfico

Consulta todos los datos en el siguiente gráfico.