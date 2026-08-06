El parque móvil de Ourense crece en 2.300 coches hasta julio

La provincia de Ourense cruzó el ecuador de 2026 con 2.303 coches nuevos circulando por sus carreteras. Ese dato supone un incremento de 484 unidades respecto al mismo período del año pasado, y un crecimiento de las ventas cercano al 27%, según los datos facilitados por la Asociación Nacional de Fabricantes (Anfac), los cuales también reflejan la consolidación de los motores híbridos como los preferidos por el consumidor este año.

En lo que respecta a la evolución de las ventas, las cifras reflejan seis meses consecutivos (entre febrero y julio) donde se sumaron más de 300 matriculaciones mensuales, situándose junio -con 359 ventas-, abril -donde se sumaron 356- y febrero -con 344 coches nuevos- como los tres meses con mejores cifras del período.

Diesel en extinción

La tipología de motores de los nuevos coches de Ourense deja también dos tendencias: la consolidación definitiva de los modelos híbridos como opción favorita del mercado, y la relegación del motor diésel a un residual 3% de cuota de mercado. De hecho, los datos de Anfac reflejan que en junio y julio apenas se vendieron 9 modelos cada mes con esta motorización, que suma tan solo 68 coches matriculados durante 2026, y se ha visto duplicada por los modelos de gas, que eran 135 al cierre del mes de julio.

Frente a este declive, los modelos de gasolina resisten como segunda opción de compra, sumando 471 modelos matriculados en los siete meses de 2026, aunque nunca ha conseguido superar la barrera del centenar de modelos vendidos en un mes.

Por contra, la motorización híbrida lidera las ventas, superando holgadamente el millar de coches nuevos, y las 150 matriculaciones mensuales en cuatro de los siete meses transcurridos del año, tocando techo en febrero, cuando se pusieron en circulación 199 modelos híbridos.

Al mismo tiempo, las ventas del vehículo 100% eléctrico han experimentado un crecimiento sostenido entre enero y junio, produciéndose un bajón en julio al pasar de 65 unidades vendidas a 35. Pese a ello, supera ligeramente en ventas al híbrido enchufable, con 275 coches vendidos.