El “párroco viajero” se impone en la diócesis ante la falta de sacerdotes en Ourense

La Diócesis de Ourense se enfrenta a un desafío demográfico y territorial sin precedentes. Con una extensión de más de 5.200 kilómetros cuadrados y una población de 260.000 habitantes -excluyendo la comarca de Valdeorras, que rinde cuentas a Astorga-, el mapa eclesiástico se divide en 735 parroquias. Sin embargo, los números del clero dibujan una realidad que obliga a replantear el modelo tradicional: no hay sacerdotes suficientes para una atención individualizada.

Parroquias en Ourense | Obispado

Aunque la diócesis cuenta con 229 religiosos censados, la cifra resuolta engañosa. Uno de cada tres ya se ha jubilado, dejando apenas 155 curas en activo. Si estos tuvieran que repartirse el territorio, tocarían a casi cinco parroquias por cabeza. A esto se suma el invierno demográfico en una de las cunas europeas de la longevidad: el 37,8% del clero (87 sacerdotes) supera los 75 años, y muchos de ellos continúan en activo por pura vocación y necesidad. El contraste generacional es drástico: apenas 12 curas que tienen entre 25 y 35 años.

Con una media de edad tan elevada y una dispersión geográfica brutal, el modelo de “un cura para cada pueblo” es inasumible. Por ello, el obispo Leonardo Lemos Montanet inició en 2025 un reagrupamiento estratégico hacia las llamadas Unidades de Acción Pastoral (UAPs). El paso más reciente de este proyecto se dio el pasado 25 de marzo, con la integración de cinco de las principales parroquias del centro de la ciudad en una sola unidad.

Mientras este modelo a largo plazo se consolida, la diócesis se apoya en los 12 arciprestazgos actuales -que el propio Lemos redujo en 2013 desde los 28 históricos- para articular una pastoral colectiva de supervivencia.

El objetivo final de esta reorganización es sustituir el aislamiento y el desgaste de los sacerdotes individuales por una verdadera pastoral de conjunto. Las uniones territoriales varían en magnitud: desde las 12 parroquias que conforman Ourense-Sur, hasta el titánico reto de Os Milagros, un arciprestazgo que aglutina 110 parroquias repartidas por municipios como Maceda, Castro Caldelas, Montederramo o Parada de Sil. Bajo la figura de un coordinador, pequeños equipos apostólicos se desplazan por estas vastas zonas, compartiendo fondos económicos y oficiando misas. Un modelo de “párrocos viajeros” donde los sacramentos, por pura necesidad, han comenzado a centralizarse en las parroquias principales para garantizar que, incluso en las zonas más despobladas, la atención religiosa no desaparezca.

Presidencia rotatoria y un nuevo equipo apostólico

La constitución de la Unidad de Acción Pastoral (UAP) Ourense-Centro, que engloba a las parroquias de San María Nai, Las Santísima Trinidade, Santo Domingo, Santa Eufemia y la catedral permite observar cómo se articulan estas nuevas formas administrativas de la diócesis.

En primer lugar, la UAP contará con un presidente que ejercerá de forma rotatoria, correspondiéndole encabezar una comisión permanente integrada por los párrocos moderadores, que se ocuparán de la programación de la actividad pastoral.

Junto a esta comisión se formará un equipo apostólico, que incluye a sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos que tengan disponibilidad para asumir compromisos estables en las actividades de la UAP. Bajo esta gestión colectiva, seguirán funcionando en cada una de las parroquias tanto su consejo pastoral (integrado por sacerdotes y laicos) como el consejo de asuntos económicos.

Sin embargo, las parroquias constituirán un fondo común para la sustentación conjunta.