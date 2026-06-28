Pena Trevinca celebra el Día da Montaña Galega

Los montañeros regresaron ayer a la cumbre de Pena Trevinca (2.127 metros de altitud) para festejar el Día da Montaña Galega y la vigésimo cuarta edición de “Unha aperta a Trevinca”, en una iniciativa del Club Montañas de Trevinca, en la que colabora el Concello de A Veiga.

Una expedición formada por 19 amantes de la montaña, llegados desde distintos puntos de la comunidad autónoma, arrancó a las 9,00 horas de la localidad de Vilanova (A Veiga) para encaminarse a la cima de Galicia pasando por el Maluro y el Crestón Lombo do Rocín, regresando por el Sextil. En esta ocasión la meteorología acompañó con un cielo de nubes y claros y un viento que favorecieron en todo momento la ascensión.

Fue en la cumbre donde los expedicionarios volvieron a reclamar la declaración de parque natural para el territorio de Trevinca, una reivindicación que viene de muy atrás, pues ya en la década de 1970 el Gobierno central comenzaba a plantearla, lo que haría de estas montañas uno de los primeros parques naturales del país, como recordó el director de la actividad, Antonio Fernández “Cholo”, quien explicó que “la Xunta la metió en un cajón”. En los últimos años, la propuesta volvía a llegar a todas las fuerzas políticas, que la valoraron favorablemente, pero sin llegar a iniciar los trámites.