Dos pequeños terremotos sacuden la provincia de Ourense en 48 horas: uno cerca de la capital

La provincia de Ourense ha registrado en los últimos días dos nuevos movimientos sísmicos, según los datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Se trata de terremotos leves, pero ambos fueron percibidos en la zona noroeste de la provincia.

El primero de los seísmos tuvo lugar el 25 de abril de 2026 a las 16:36:40 (hora local), con epicentro en el noroeste de Ourense. Alcanzó una magnitud de 1,8 mbLg y se produjo a una profundidad aproximada de 15 kilómetros. Horas antes, el 23 de abril, se había registrado otro temblor en la zona de O Carballiño, de magnitud 1,7 mbLg y a una profundidad de 21 kilómetros, según los mismos registros.

Movimientos leves pero perceptibles

Este tipo de terremotos se consideran de baja intensidad, por lo que no suelen provocar daños materiales ni personales. Sin embargo, pueden llegar a ser percibidos por algunas personas, especialmente en reposo o en entornos silenciosos. En Galicia, los seísmos de entre 1,5 y 2,5 grados son relativamente habituales y, en muchos casos, pasan desapercibidos para la mayoría de la población.

Estos dos episodios no son hechos aislados. En los últimos meses, la provincia de Ourense ha registrado varios terremotos de características similares. Por ejemplo, en marzo se detectaron movimientos de entre 1,7 y 2,4 grados en zonas como O Carballiño y Vilariño de Conso. Incluso en enero ya se habían contabilizado temblores cercanos a los 2 grados. Los más destacables fueron los de 3,9 y 3,4 grados registrados en Triacastela, Lugo.