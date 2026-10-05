Pereiro de Aguiar y Allariz superan a la ciudad de Ourense en nivel de renta de sus habitantes

La última Estadística de declarantes del IRPF por municipios, que acaba de hacer pública Hacienda, ha sacudido el podio de las rentas en la provincia de Ourense. Allariz ha dado la gran sorpresa de la campaña al disparar su renta bruta media hasta los 31.019 euros, protagonizando un salto económico sin precedentes que le permite rozar un histórico “sorpasso” al líder indiscutible del territorio. Pereiro de Aguiar logra retener la corona provincial con una renta de 31.638 euros, pero la villa alaricana se sitúa a apenas 619 euros.

Este empuje de Allariz deja como principal damnificada a la ciudad, que tradicionalmente escoltaba a Pereiro en la cima económica, y ahora queda relegada a la tercera posición provincial a pesar de incrementar sus ingresos hasta los 30.722 euros. Este ejercicio marca, además, un hito: por primera vez, tres concellos de la provincia superan el umbral de los 30.000 euros de renta bruta media.

Rentas medias 30.722: Renta media bruta de la ciudad de Ourense. 27.096: Renta media de la provincia de Ourense. 30.417: Renta media bruta del conjunto de Galicia. 33.239: Renta media de España.

La brecha se ensancha

Si el año pasado una de las noticias era que la diferencia entre el concello más rico y el más pobre se había contenido hasta los 12.500 euros, la actual campaña rompe esa tendencia. La brecha económica vuelve a ensancharse y repunta hasta los 12.782 euros, que es la distancia exacta que separa a los vecinos de Pereiro de Aguiar de los de Vilardevós (18.856 euros), municipio que se perpetúa un año más en el fondo de la tabla provincial.

El dinamismo económico tiene su reflejo directo en la tabla estatal. Allariz ha trepado 276 puestos de golpe en toda España para situarse en la posición 725, mientras que Carballeda de Valdeorras firma una espectacular escalada de 338 posiciones. Por el contrario, Pereiro de Aguiar, pese a ser el concello más rico de Ourense, cae 57 escalones en el ranking estatal hasta el puesto 654 al no poder seguir el ritmo de crecimiento medio del país.

Siete ciudades gallegas

En la comparativa entre las siete ciudades gallegas, la urbe ourensana deja una nota positiva dentro de su discreto perfil económico. Ourense logra abandonar el último puesto autonómico que ocupaba en el ejercicio anterior y cede el farolillo rojo a Ferrol. Con sus 30.722 euros de renta media, la urbe de As Burgas entra en el club de las ciudades que rebasan la barrera de los 30.000 euros y supera los 30.542 euros de la ciudad departamental. Sin embargo, permanece en la penúltima posición y a notable distancia de A Coruña, que lidera el ranking urbano al alcanzar los 40.296 euros, seguida de Santiago (36.871 euros), Pontevedra (33.259 euros), Vigo (32.863) y Lugo (32.332).

A la cola de Galicia

A nivel de conjunto provincial, la radiografía de Hacienda vuelve a situar a Ourense frente a su realidad estructural. Aunque la renta bruta media crece hasta los 27.096 euros, la provincia sigue anclada de forma crónica en el furgón de cola de la comunidad autónoma. La brecha con el resto de Galicia no se cierra: A Coruña encabeza el poder adquisitivo con 32.784 euros, seguida de Pontevedra (29.432 euros) y Lugo (27.732 euros).

La lejanía respecto al gran polo de riqueza atlántico queda en evidencia al observar al dominador absoluto, el municipio coruñés de Oleiros, que lidera de forma aplastante con 53.332 euros de renta media, seguido del concello pontevedrés de Nigrán con 38.690 euros.

Mientras el concello más rico de Galicia supera los 53.000 euros, el líder ourensano se queda en poco más de 31.600 euros. Esta debilidad se refleja directamente en el posicionamiento autonómico: Pereiro de Aguiar, pese a ser el líder indiscutible de Ourense, cae hasta la vigésima posición -llegó a ser décimo- en el ranking de concellos más ricos de Galicia, quedando cada vez más atrás de la élite económica de la comunidad.

Brecha con España

El panorama a nivel estatal subraya más el déficit del territorio ourensano. La renta bruta media en el conjunto de España se ha elevado en este último ejercicio hasta los 33.239 euros. Esto certifica que ni siquiera el municipio más pudiente de Ourense logra alcanzar la media de un ciudadano español promedio. Territorios motores como la Comunidad de Madrid (43.674 euros), Cataluña (37.937 euros) o las Islas Baleares (35.902 euros) juegan en otra liga. Pozuelo de Alarcón (Madrid) se mantuvo en 2024, por sexto año consecutivo, como el municipio de España de mayor renta bruta media declarada, con 92.564 euros.

Frente a estas cifras, los 27.096 euros de media sitúan a Ourense a más de 6.100 euros por debajo del promedio estatal. Esta brecha penaliza con dureza a las zonas rurales y envejecidas, donde Vilardevós (18.856 euros), Avión (19.211 euros) o Entrimo (19.645 euros) no consiguen alcanzar los 20.000 euros de renta.