Piden cinco años de cárcel para los cuatro acusados de una oleada de robos en varias iglesias de Ourense
OBJETOS DEL SIGLO XVIII
La Fiscalía pide cinco años de cárcel para cuatro acusados por una oleada de robos en varias iglesias de la provincia de Ourense entre febrero y septiembre de 2022
La Fiscalía pide cinco años de cárcel para cuatro acusados por una oleada de robos en varias iglesias de la provincia de Ourense entre febrero y septiembre de 2022. El principal acusado, con antecedentes por robo, habría entrado en distintos templos forzando puertas para llevarse imágenes religiosas, cálices, sagrarios y otros objetos de valor histórico y artístico, algunos del siglo XVIII.
En la iglesia de Salamonde, en San Amaro, forzaron la puerta y se llevaron seis imágenes, tres petos, un cáliz y una cruz parroquial, parte de ellos piezas del siglo XVIII. Algunos objetos fueron recuperados.
En Santa María de Vilela, en Punxín, sustrajeron un sagrario, dos cálices, una imagen y una patena tras entrar por la fuerza. En San Cibrao de Las asaltaron en dos ocasiones la casa rectoral para robar gasoil y también intentaron acceder al santuario de la Virgen de la Saleta, aunque sin éxito.
Además, en Santa Baia de Reádegos, en O Irixo, se llevaron imágenes religiosas, sagrarios y objetos litúrgicos, varios también datados en el siglo XVIII, muchos de los cuales fueron posteriormente recuperados.
Aunque parte del material fue recuperado, otros objetos fueron vendidos como plata en un establecimiento de O Carballiño.
La Fiscalía solicita cinco años de prisión para el principal acusado por un delito continuado de robo con agravante de reincidencia, dos años para otros dos implicados por robos con fuerza y un año para el acusado de vender los objetos sustraídos. También reclama indemnizaciones para el Obispado de Ourense por los daños y efectos no recuperados.
