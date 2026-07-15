El plan antiincendios de Adif se incumple en la vía quemada de Ourense

Veinticuatro horas después del paso de un tren que causó un total de ocho incendios en las inmediaciones de la vía en los municipios de Ourense, Punxín, Amoeiro y Maside, todavía se desconocen las causas del fuego. Por la hora de circulación se sabe que fue un tren de mercancías. Renfe afirma que no era suyo, sino de una de las compañías privadas que operan por las vías gallegas, y Adif asegura que el incendio se produjo por causas ajenas a la infraestructura y que no dispone de información sobre qué compañía operaba el tren, según las declaraciones de un portavoz. Algo que resulta imposible, porque todas las circulaciones son controladas por los centros de regulación de Adif.

El fuego se produjo tres días después de que el grupo popular en la Diputación de Ourense anunciase una moción instando a Adif a la limpieza urgente de maleza en las márgenes de las vías del tren que discurren por la provincia.

El 29 de mayo de 2026, Adif anunció la reactivación del "Plan de prevención contra incendios en la vía y sus proximidades", con una vigencia de 12 meses. Dicho plan contempla actuaciones de limpieza química y mecánica. La primera, mediante el uso de trenes herbicidas para frenar el crecimiento de maleza en la vía y sus márgenes; y la segunda, mediante trabajos de desbroce tanto en la plataforma ferroviaria como en las estaciones. La campaña contempla un refuerzo especial en verano con personal operativo en estaciones y áreas de alto riesgo.

Sin embargo, el plan no funcionó o no se cumplió en la línea 822 entre Ourense y Santiago, a la vista de los hechos. Tres días antes, el grupo popular en la Diputación de Ourense presentó una moción en la que pedía que se limpiasen con urgencia tanto las vías como las estaciones de la provincia. La iniciativa reclama que se sustituya la acción química de los trenes herbicidas por medios mecánicos y que se retire la biomasa.

En dicha moción, que se debatirá en el próximo pleno de la corporación provincial, la ponente y alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, recuerda el grave impacto de un incendio en 2015 que arrasó 180 hectáreas y por el que fueron condenadas Adif y Renfe, al quedar acreditado que se había iniciado por las chispas de un tren que prendieron en la maleza cercana a la vía.

La sucesión de incendios en el entorno ferroviario pone de manifiesto que el origen de los mismos podría estar relacionado con un tren en mal estado, ya sea por una combustión inadecuada de su locomotora —la línea no está electrificada— o por chispas producidas por una rueda bloqueada por el freno, circunstancias que, de existir unas medidas preventivas adecuadas en la vía y su entorno, se habrían podido evitar.