La portada de La Región de este domingo, 26 de julio

Las portadas de hoy

Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 26 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy | La Región

Las caídas superan a los accidentes de tráfico en lesiones medulares

A Ponte celebra su día grande con procesión

O arcebispo de Santiago pide respecto para “quen chega desde lonxe”

El fuego avanza sin control y obliga a ampliar a Toledo la emergencia nacional

Muere un vecino de Verea aplastado por un montacargas de fabricación casera

Los incendios dejan en Francia más de 200.000 personas desplazadas

Javier Suances | Seis décadas de arquitectura coronadas por emblemáticos edificios donde luz y espacio son protagonistas