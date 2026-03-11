La portada de La Región de este jueves, 12 de marzo

LOS TITULARES DE HOY
La guerra de Irán obliga a 32 países a recurrir a sus reservas de energía
Feria temática, la seguridad como bandera en el trabajo
Inditex vuelve a marcar récord de beneficios en el cuarto año de Marta Ortega al frente
El consumo de productos de casa ahorra 536 euros al año a una familia
Rosa Crujeiras, la primera rectora en la historia de la universidad gallega
Dos años de cárcel y casi 12 millones de multa por tráfico de tabaco desde Coles
El señero hotel Miño albergará 15 viviendas, garajes y un bajo comercial
Básquet Coruña, inabordable para el COB en el Pazo (59-74)
Valverde lidera al Real Madrid ante el Manchester City (3-0)
