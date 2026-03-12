Valentía política: el reto

Nuestro respeto y admiración para con el trabajo realizado por el señor Salgado, y publicado por La Región en la página de Ourense no Tempo, respecto de la absorción de pequeños concellos en nuestra provincia a través de la historia reciente. Sin duda un gran trabajo de investigación.

Continuando con esa línea, nosotros tenemos que añadir que nuestra propuesta, (nuevo mapa municipal de Ourense) presentada a través de La Región, sobre la reducción del número de concellos en nuestra provincia, es aplicable en el resto del Estado.

Haciendo algo de historia, vemos cómo a mediados del siglo XIX se decretó la supresión de ayuntamientos con menos de 50 habitantes. Pues bien, actualmente aún existen algo más de 700 ayuntamientos en esa situación. Con menos de 500 habitantes la cifra es abrumadora, puesto que el 49% de los ayuntamientos españoles tiene un censo menor a ese número. De igual forma la Comisión Europea recomienda la supresión de ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes.

Actualmente el 90% de los ayuntamientos del Estado, no llegan a esa cifra. Hay un ayuntamiento con tres habitantes, y dos con una extensión equivalente a poco más que un campo de fútbol. Siendo así la realidad, creemos que se debería abrir un debate autonómico, pionero en España, utilizando la Ley de Régimen Local gallega, la cual permite, de oficio, iniciar los trámites para la fusión de los concellos. Es evidente que habría que elaborar un nuevo mapa municipal en las otras tres provincias, similar al presentado a través de este diario en septiembre de 2024 referido a Ourense.

Si nuestro estudio concluye con el ahorro de 72 alcaldes y 500 concejales, solo en Ourense, ¿nos imaginamos lo que eso supondría de ahorro en todo el Estado? Esa ingente cantidad de dinero político/público podría revertir en aquellas zonas rurales más desfavorecidas, en forma de servicios y atención a sus vecinos.

Sólo se requiere sentido común y valentía.

Francisco Domínguez Martínez

(Ourense)