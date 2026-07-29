LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 30 de julio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 30 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Frenazo a la producción eléctrica en Ourense por la escasez de lluvias
Carretera cortada en Viana: aislados por un acto de vandalismo
La alarma y las evacuaciones por incendios se trasladan ahora a Zamora
Menor presume de la Diputación “más municipalista” de la historia en sus tres años de mandato
El Concello de Ourense tarda cuatro veces más de lo legal en pago a proveedores
La diferencia de temperaturas entre calles de la ciudad llega a los 35 grados
Ceuta sufre una nueva oleada de migrantes: más de 1.500 en una semana
Loita contra os incendios: Rueda, disposto a sancionar a Adif polos lumes nas vías
El COB ya tiene calendario | Moncho López: “Sólo falta un fichaje, pero podemos empezar sin él”
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Horóscopo del día: jueves, 30 de julio
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