La portada de La Región de este jueves, 30 de julio.

Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 30 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este jueves, 30 de julio. | La Región

Frenazo a la producción eléctrica en Ourense por la escasez de lluvias

Carretera cortada en Viana: aislados por un acto de vandalismo

La alarma y las evacuaciones por incendios se trasladan ahora a Zamora

Menor presume de la Diputación “más municipalista” de la historia en sus tres años de mandato

El Concello de Ourense tarda cuatro veces más de lo legal en pago a proveedores

La diferencia de temperaturas entre calles de la ciudad llega a los 35 grados

Ceuta sufre una nueva oleada de migrantes: más de 1.500 en una semana

Loita contra os incendios: Rueda, disposto a sancionar a Adif polos lumes nas vías

El COB ya tiene calendario | Moncho López: “Sólo falta un fichaje, pero podemos empezar sin él”