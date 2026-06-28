LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 29 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 29 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Los trenes de la red del AVE gallego: los peores y más caros de España
Las réplicas del terremoto dificultan los rescates en Venezuela, desbordada por la tragedia
Movilización en Viana para sacar del fango a las aldeas que asoló la riada
El atasco judicial repunta este año y roza los 17.700 asuntos sin resolver
Se busca refugio fresco en la ciudad de Ourense
Desbrozar las fincas “fantasma” de Barbadás cuesta 800.000 euros
La inusual ola de calor mata a mil personas en una semana en Francia
Rueda: “A Galicia dos nosos días non se entende sen a emigración”
Mundial 2026 | Austria, un rival asequible para España en dieciseisavos
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