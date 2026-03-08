La portada de La Región de este lunes, 9 de marzo

La portada de La Región de este domingo.

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 9 de marzo.

Las redes incentivan la delincuencia de menores, cada vez más precoces

Oleada violeta por la igualdad

Comer en el CHUO, la sincrónica red de cocina con 3.500 clientes y 50 menús

Irán reta a Donald Trump al elegir al hijo de Jamenei como líder supremo

Rosa Seara, jefa de Extranjería y Fronteras en la Comisaría de Ourense: “Estábamos en prácticas y nos querían a toda costa, porque para todo era fundamental tener mujeres”

El Ourense CF se mete en líos. Cayó por un gol en Barakaldo (1-0) y merodea la zona de peligro

La UD Ourense golea. Noqueó en casa al Oviedo Vetusta (3-0), que perdió el liderato

El Barco cae ante el Gran Peña (4-2) y el Barbadás empata con el Somozas (2-2)

Triunfo de Rusell en el estreno, con Sainz decimoquinto y abandono de Alonso