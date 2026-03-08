LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 9 de marzo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 9 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Las redes incentivan la delincuencia de menores, cada vez más precoces
Oleada violeta por la igualdad
Comer en el CHUO, la sincrónica red de cocina con 3.500 clientes y 50 menús
Irán reta a Donald Trump al elegir al hijo de Jamenei como líder supremo
Rosa Seara, jefa de Extranjería y Fronteras en la Comisaría de Ourense: “Estábamos en prácticas y nos querían a toda costa, porque para todo era fundamental tener mujeres”
El Ourense CF se mete en líos. Cayó por un gol en Barakaldo (1-0) y merodea la zona de peligro
La UD Ourense golea. Noqueó en casa al Oviedo Vetusta (3-0), que perdió el liderato
El Barco cae ante el Gran Peña (4-2) y el Barbadás empata con el Somozas (2-2)
Triunfo de Rusell en el estreno, con Sainz decimoquinto y abandono de Alonso
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 9 de marzo
CUIDADOS, SANIDAD Y SERVICIOS
Las mujeres superan con creces a los hombres en el mapa laboral de Ourense
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 8 de marzo