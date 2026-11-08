La portada de La Región de este lunes, 9 de noviembre.

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La portada de La Región de este lunes, 9 de noviembre. | La Región

San Martiño, veloz y saludable

El Ourense CF cae con contundencia en O Couto frente al Potugalete (0-3)

El Arenteiro deja atrás su buena racha y cae goleado frente al líder Boiro (3-0) en Portugaleguete

Alcaraz se impone al norteamericano Shelton y conquista el Masters de París

La Chinita: los venezolanos, más de 11.000 en Ourense, se van de fiesta

La ciudad olvidada: el sendero del río Loña, toda una oportunidad malversada