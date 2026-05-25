La portada de La Región de este martes, 26 de mayo

Los titulares de La Región de este martes, 26 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 25 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy

La Policía requisó joyas, relojes y discos duros en el despacho de Zapatero

Un impactante accidente sin consecuencias graves

Cruzar la ciudad de punta a punta en el autobús urbano exige hasta una hora y media

El papa León XIV urge a proteger a los jóvenes de la IA y la tecnología

La venta de los torques atribuidos a Ourense, anulada al ser inexportables

La Xunta lanza el miércoles otro bono de 30 euros para gastar en comercios

Ourense despedirá mayo con una ola de calor y máximas cercanas a los 40o

Un gallego y nadie del Madrid en la España mundialista

+Deporte El mountain bike gallego, como en casa en Maceda