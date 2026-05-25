La vida actual

Los que tenemos cierta edad vemos los cambios profundos que se han producido en los últimos quinquenios, que han dado una vuelta total al modo de vivir, comportarse, relacionarse, tener amistad… El individualismo quizás sea lo más llamativo, junto con la pérdida de la antigua amistad y la palabra dada. La sociedad no ha desaparecido, lo que sucede es que la mayoría vamos reduciendo nuestro grupo de amistades; ahora son conocidos y, en ciertas ocasiones, con algo en común. La cultura imperante se está imponiendo: muchas veces sin darnos cuenta varía mucho más que en décadas anteriores el individualismo, y también el desprecio, sin tener en cuenta la xenofobia, que nos hace olvidar nuestro pasado de siglos.

Algunos han traído una nueva cultura, que no me gusta, aunque tengo que aceptar las nuevas relaciones sociales si no quiero verme aislado y solo

La leyenda negra sigue viva, aunque muchos intelectuales de ambos lados del Atlántico la niegan y están proclamando la realidad: la hispanidad y la hermandad que teníamos hasta finales del siglo XVIII y casi todo el siglo XIX, o las emigraciones españolas de los años 1950-60. ¿Qué nos ha pasado a los españoles? Quizás el abandono de nuestra cultura grecorromana y cristiana sea una realidad que nos está conduciendo a olvidar milenios de vida en armonía y volvernos cerrados e incluso solitarios. Pensemos, los hispanos llevan nuestra sangre, son herederos de nuestros antepasados. Muchos de nosotros tenemos familiares que emigraron; algunos han vuelto, otros siguen viviendo en países que los acogieron. ¿Podemos decir algo de los que ahora vienen a nuestros lares?

Algunos han traído una nueva cultura, que no me gusta, aunque tengo que aceptar las nuevas relaciones sociales si no quiero verme aislado y solo. Lo que les está pasando a muchos, de todas las edades, encerrados en ellos mismos y en muchos casos sin salir del lugar que habitan, antes llamado hogar, tendría que ser evitado por nuestra sociedad que se desentiende de ellos. Parece que lo único que les interesa a los que tienen el poder son las próximas elecciones, mantenerse o subir en el escalafón. Triste que la mayoría de los que pueden sacarnos de esta sociedad, para mí absurda, solo piensan en mantener su estatus y, si pueden, escalar algunos peldaños más. Estamos en uno de los ciclos malos de la historia, pero como otras veces saldremos de él; creo en la juventud y lo estamos viviendo, especialmente en los países anglosajones (Reino Unido, EEUU, Australia…) y en España está iniciándose en Madrid.