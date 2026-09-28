LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 29 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 29 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La gestión de parcelas sin desbrozar, atascada a causa de la burocracia
El delegado del Gobierno en Ceuta dimite por la crisis de los migrantes
Acciones contra una crisis: “bule bule”, vivienda para la reinserción
Maricamen podrá volver a su casa tras un acuerdo con la empresa Urbagestión
La Xunta destina 45 millones a un plan para reducir efectos de las bajas laborales
Fallece una mujer de 84 años ahogada en Ribadavia
Miguel Pérez de Juan: “Extender los desfibriladores fuera de los hospitales fue algo clave”
+Deporte Los mejores patinadores ourensanos, en la Copa Diputación
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 29 de septiembre
TAMBIÉN ESCIENDE EN ESPAÑA
Gráfico | La firma de hipotecas en julio cae un 6% en Ourense mientras aumenta un 7% en Galicia
DENOMINACIÓN DE ORIGEN
La godello es la uva más cultivada en los viñedos de Ourense
Lo último
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 29 de septiembre
GUERRA EN ORIENTE MEDIO
EEUU avisa de que la Armada iraní ya no controla Ormuz
SIETE DÉCADAS EN SU PISO
Maricarmen podrá volver a casa tras alcanzar un acuerdo con Urbagestión