LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 3 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 3 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La Diputación presenta un presupuesto de 112 millones para el 2027
Los robos en coches vuelven a la ciudad, esta vez en el barrio de As Camelias
Los comuneros de Laza reclaman el cierre de presas en época de incendios
La Xunta aprueba el primer plan para garantizar cuidados paliativos para niños
Trump se juega hoy en las urnas su futuro, en riesgo por el auge demócrata
Ataque cibernético a los congeladores de supermercados de media Europa
Iryo reclama revisar todos los protocolos de seguridad de las líneas de alta velocidad
Ola de robos en Allariz
A competición en Nueva York: Juan Hervella-Rego llena de acción gamberra y humor negro el corto “Dos Gardenias”
+Deporte | Los futuros campeones de hockey, en Mariñamansa
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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy lunes, 2 de noviembre