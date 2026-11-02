La portada de La Región de este martes, 3 de noviembre.

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La portada de La Región de este martes, 3 de noviembre. | La Región

La Diputación presenta un presupuesto de 112 millones para el 2027

Los robos en coches vuelven a la ciudad, esta vez en el barrio de As Camelias

Los comuneros de Laza reclaman el cierre de presas en época de incendios

La Xunta aprueba el primer plan para garantizar cuidados paliativos para niños

Trump se juega hoy en las urnas su futuro, en riesgo por el auge demócrata

Ataque cibernético a los congeladores de supermercados de media Europa

Iryo reclama revisar todos los protocolos de seguridad de las líneas de alta velocidad

Ola de robos en Allariz

A competición en Nueva York: Juan Hervella-Rego llena de acción gamberra y humor negro el corto “Dos Gardenias”

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