La portada de La Región de este miércoles, 11 de febrero

Las portadas de La Región de este miércoles 11 de febrero.

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 11 de febrero.

La portada de La Región este miércoles 11 de febrero. | La Región

Una nueva borrasca y el deshielo reactivan las alarmas en las riberas

Rueda firma un pacto para alcanzar las 10.000 viviendas públicas en el año 2030

Nuevos retrasos y cancelaciones en Renfe, que cerró la huelga en falso

Los usuarios de la N-540 retoman las protestas en Lugo por su precariedad

El saneamiento del Barbaña lo ejecutará una UTE ourensana por 37,5 millones

Vox avanza un “no rotundo” a investir a María Guardiola en Extremadura

España, peor que Ruanda o Arabia en la percepción de nivel de corrupción

Continúa el goteo judicial por estafa en los bonos del comercio ourensano

Xosé Carlos Carrasco, arqueólogo: “San Cibrao de Lás é un dos castros máis singulares do noso país”

Xornal Escolar De Ourense a Reino Unido para aprender noutra lingua