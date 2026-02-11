La portada de La Región de este miércoles, 11 de febrero

LLUVIAS
Un nuevo frente borrascoso vuelve a poner en guardia la provincia de Ourense

Una nueva borrasca y el deshielo reactivan las alarmas en las riberas

Rueda firma un pacto para alcanzar las 10.000 viviendas públicas en el año 2030

Nuevos retrasos y cancelaciones en Renfe, que cerró la huelga en falso

Los usuarios de la N-540 retoman las protestas en Lugo por su precariedad

El saneamiento del Barbaña lo ejecutará una UTE ourensana por 37,5 millones

Vox avanza un “no rotundo” a investir a María Guardiola en Extremadura

España, peor que Ruanda o Arabia en la percepción de nivel de corrupción

Continúa el goteo judicial por estafa en los bonos del comercio ourensano

Xosé Carlos Carrasco, arqueólogo: “San Cibrao de Lás é un dos castros máis singulares do noso país”

Xornal Escolar De Ourense a Reino Unido para aprender noutra lingua

