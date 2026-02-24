LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 25 de febrero
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 25 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Creciente malestar de los ourensanos por el deterioro que padece la ciudad
El Supremo eleva a definitiva la condena a Jácome por acallar a la vocera del PSOE
El Constitucional desbloquea las leyes de dependencia y eólica de Galicia
Verín, Xinzo, Viana Beariz y Sandiás, en el mapa gallego de atractivos minerosç
Julio Iglesias pide una indemnización a Yolanda Díaz por acusarlo de abusos
Zelenski pide fecha para entrar en la UE al cumplirse cuatro años de la guerra
Logra que el Sergas pague una operación que había negado la sanidad pública
El maestro mateo visto por acisclo, el Museo das Peregrinacións de Santiago acoge la exposición con la que el ourensano Acisclo Manzano rinde tributo al maestro Mateo
Agustín Ruiz, un entrenador talismán
TINTA DE VERANO
Dilemas complejos
TÍA MANUELA
Composteláns de Rodeiro
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 25 de febrero
GUERRA COMERCIAL
EEUU pone en marcha 150 días el arancel global del 10%