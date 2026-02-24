La portada de La Región de este miércoles, 25 de febrero

LOS TITULARES DE HOY

Creciente malestar de los ourensanos por el deterioro que padece la ciudad

El Supremo eleva a definitiva la condena a Jácome por acallar a la vocera del PSOE

El Constitucional desbloquea las leyes de dependencia y eólica de Galicia

Verín, Xinzo, Viana Beariz y Sandiás, en el mapa gallego de atractivos minerosç

Julio Iglesias pide una indemnización a Yolanda Díaz por acusarlo de abusos

Zelenski pide fecha para entrar en la UE al cumplirse cuatro años de la guerra

Logra que el Sergas pague una operación que había negado la sanidad pública

El maestro mateo visto por acisclo, el Museo das Peregrinacións de Santiago acoge la exposición con la que el ourensano Acisclo Manzano rinde tributo al maestro Mateo

Agustín Ruiz, un entrenador talismán

