La portada de La Región de este miércoles, 27 de mayo

Los titulares de La Región de este miércoles, 27 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 27 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy

Un tercio de médicos ourensanos se habrá jubilado en diez años

Unha parede para Begoña Caamaño

El juez concede dos semanas más a Zapatero para preparar su defensa

Hacienda retiene ya casi 17 millones al Concello por la mala gestión de Jácome

El juez veta la boda de una migrante en Ourense al creer que era de conveniencia

La promotora de la gran planta solar de A Gudiña desiste de su construcción

Un autónomo que se jubile podrá seguir con su trabajo y cobrar la pensión

Doble aviso en el valle del Miño por altas temperaturas y fuertes tormentas

“No siempre utilizamos nuestro potencial termal, es una pena”

Xornal Escolar Descubriendo la UE

Extra Ribeira Sacra, magia del agua

Foro La Región Ribeira Sacra, patrimonio de futuro en directo desde las 10:30 h. en Telemiño y laregion.es