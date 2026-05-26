LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 27 de mayo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 27 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Un tercio de médicos ourensanos se habrá jubilado en diez años
Unha parede para Begoña Caamaño
El juez concede dos semanas más a Zapatero para preparar su defensa
Hacienda retiene ya casi 17 millones al Concello por la mala gestión de Jácome
El juez veta la boda de una migrante en Ourense al creer que era de conveniencia
La promotora de la gran planta solar de A Gudiña desiste de su construcción
Un autónomo que se jubile podrá seguir con su trabajo y cobrar la pensión
Doble aviso en el valle del Miño por altas temperaturas y fuertes tormentas
“No siempre utilizamos nuestro potencial termal, es una pena”
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Extra Ribeira Sacra, magia del agua
Foro La Región Ribeira Sacra, patrimonio de futuro en directo desde las 10:30 h. en Telemiño y laregion.es
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