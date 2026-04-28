LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 29 de abril
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 29 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Ourense, en alerta por las tormentas, que hoy subirán en intensidad
PNV y Junts desairan al PSOE y dejan maniatado al Gobierno
Ourense, la provincia de la Península en la que más crece el paro
Los vecinos de la avenida de Portugal planean reclamar daños al Concello
Fumega asegura que cederá al PP la alcaldía carballiñesa cuando reciba el alta
Abanca elevó su negocio a 138.000 millones en el primer trimestre
Emiratos abandona la OPEP y aumenta la volatilidad del precio del petróleo
Suso Garrido: “Si me hablasen en verano de este reconocimiento, me sonaría hasta cómico”
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