Las portadas de La Región de este miércoles, 29 de abril.

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 29 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este miércoles, 29 de abril. | La Región

Ourense, en alerta por las tormentas, que hoy subirán en intensidad

PNV y Junts desairan al PSOE y dejan maniatado al Gobierno

Ourense, la provincia de la Península en la que más crece el paro

Los vecinos de la avenida de Portugal planean reclamar daños al Concello

Fumega asegura que cederá al PP la alcaldía carballiñesa cuando reciba el alta

Abanca elevó su negocio a 138.000 millones en el primer trimestre

Emiratos abandona la OPEP y aumenta la volatilidad del precio del petróleo

Suso Garrido: “Si me hablasen en verano de este reconocimiento, me sonaría hasta cómico”