Mirar para os ollos

LA PUNTILLA
Corredores
TÍA MANUELA
Naqueles tempos da infancia de moitos de nós, dos lectores deste xornal, ao sentarse para comer producíase un silencio absoluto naquel local, no piso do amigo ou na casa dalgún familiar. Todo quedaba en silencio e tódalas persoas arrimadas á mesa sabían de memoria o refrán: “ovella que fala, bocado que perde”. Efectivamente, se te distraes podías quedar con fame, naquel momento cando todos andaban apurados para encher a boca e a barriga, antes de ir ao traballo, ás clases ou á manifestación programada, como tódolos días.
Agora, nos novos tempos, cando a mesa está opulentamente servida, xa é outra cousa. A ciencia apoiándose en ferramentas de intelixencia artificial e en dispositivos biométricos, sensores de ritmo cardíaco, condutividade da pel ou expresión facial, indica as emocións das persoas mentres realizan prácticas gastronómicas habituais, en grupo ou en solitario. Trátase dun informe no que participaron investigadores da Universidade Rey Juan Carlos, da Sociedade Española de Neuroloxía e do Centro de Investigación Biomédica en Rede de Fisiopatoloxía da Obesidade e Nutrición, do Instituto de Saúde Carlos III.
Segundo os investigadores, a cociña de cada casa é un lugar para cociñar, estar, falar, mirar, escoitar e sentir as emocións das lembranzas que traen esas receitas asociadas á memoria afectiva. Sen necesidade de recorrer ao traballo dos investigadores. Moitas persoas recordan aqueles sabores dos guisos, da tortilla e das filloas da avoa ou da nai. Son sabores herdados e que tanto prestaban e gustaban na infancia.
Os autores deste informe aseguran que as pantallas e o uso de teléfono móbil, un potente modificador da calidade sensorial e afectiva da experiencia alimentaria, non son boas compañías, nin para cociñar nin para comer. Tampouco é recomendable a soidade. Pola contra, aconsellan a compañía con alegría, xa que “o acompañamento social é o principal motor de benestar no fogar”.
Xa non ten importancia o refrán do comezo, como di a Tía Manuela, o importante é traelas verzas ou os grelos (se é da horta, mellor) lavalas, cortalas, metelas na pota con unto e coas patacas. Seguir o ditado da tradición. Cociñar, falar, aprender e comer, sen deixar de mirar uns para os ollos dos outros, de todos os que estean na mesa.
También te puede interesar
LA PUNTILLA
Corredores
DENDE SEIXO-ALBO
Amnesia total
TÍA MANUELA
Mirar para os ollos
MORRIÑA.COM
Pedro el constructor
DEPORTISTA DE ÉLITE
Muere Moncho Monsalve, entrenador y figura histórica del baloncesto español
Deben celebrarse primarias
El PSOE precisa: solo los alcaldes están “blindados” en las listas
PRESENTARON UN ESCRITO
O PP de Verín esixe “claridade e transparencia” sobre Fontenova
Para agilizar trámites
Luis Menor reforma las líneas de Axuda no Fogar