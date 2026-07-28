La portada de La Región de este miércoles, 29 de julio.

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La portada de La Región de este miércoles, 29 de julio. | La Región

Ourense, en la cola de España en la inversión en obra pública

Sánchez no cede pese a la corrupción: “Begoña y David, lo que han hecho toda la vida es trabajar”

Ourense sufre una sangría de mano de obra sin precedentes

Destrozan una carretera en Viana: “É unha salvaxada”, asegura el alcalde

La provincia cuenta con seis puntos de observación del eclipse solar

Detenido el sospechoso de provocar un gran incendio en Vilardevós hace un año

Miles de vecinos evacuados por los fuegos en España empiezan a regresar a sus hogares

Relevo en Castrelo do Val | Cristina Gómez sucede a su padre al frente de la alcaldía

Consejo de Estudiantes de la UVigo | Sandra Martínez: “Hay que cambiar la percepción, no somos unos ‘frikis”