LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 29 de julio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 29 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Ourense, en la cola de España en la inversión en obra pública
Sánchez no cede pese a la corrupción: “Begoña y David, lo que han hecho toda la vida es trabajar”
Ourense sufre una sangría de mano de obra sin precedentes
Destrozan una carretera en Viana: “É unha salvaxada”, asegura el alcalde
La provincia cuenta con seis puntos de observación del eclipse solar
Detenido el sospechoso de provocar un gran incendio en Vilardevós hace un año
Miles de vecinos evacuados por los fuegos en España empiezan a regresar a sus hogares
Relevo en Castrelo do Val | Cristina Gómez sucede a su padre al frente de la alcaldía
Consejo de Estudiantes de la UVigo | Sandra Martínez: “Hay que cambiar la percepción, no somos unos ‘frikis”
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DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy martes, 28 de julio
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