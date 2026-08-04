LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 5 de agosto
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 5 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La regularización deja en Ourense cifras récord de trabajadores afiliados
Festa do pulpo | Carballiño preparó una tapa de récord
Un joven de 19 años evita que una mujer se arroje al vacío en la rúa Bierzo
El incremento de vecinos y la sequía traen cortes de agua en el rural en agosto
La gestión de Jácome deja a Ourense como la capital más morosa del país
El Ibex 35 bate todos los récords de su historia y supera los 20.000 puntos
Francisco Vázquez, presidente del Arenteiro, confía en salvar al club
Arantxa Rus cae en la primera sorpresa en el VI Torneo Cidade de Ourense
Castrelo de Miño celebra una nueva edición de la Festa da Anguía
Javier Vargas: el músico ofrecerá un concierto en Gondomar este sábado
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La portada de La Región de este miércoles, 5 de agosto
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