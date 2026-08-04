La portada de La Región de este miércoles, 5 de agosto

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Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 5 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de La Región de este miércoles, 5 de agosto.
La portada de La Región de este miércoles, 5 de agosto. | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 5 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este miércoles, 5 de agosto.
La portada de La Región de este miércoles, 5 de agosto. | La Región

La regularización deja en Ourense cifras récord de trabajadores afiliados

Festa do pulpo | Carballiño preparó una tapa de récord

Un joven de 19 años evita que una mujer se arroje al vacío en la rúa Bierzo

El incremento de vecinos y la sequía traen cortes de agua en el rural en agosto

La gestión de Jácome deja a Ourense como la capital más morosa del país

El Ibex 35 bate todos los récords de su historia y supera los 20.000 puntos

Francisco Vázquez, presidente del Arenteiro, confía en salvar al club

Arantxa Rus cae en la primera sorpresa en el VI Torneo Cidade de Ourense

Castrelo de Miño celebra una nueva edición de la Festa da Anguía

Javier Vargas: el músico ofrecerá un concierto en Gondomar este sábado

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