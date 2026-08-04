El retiro dorado

Después dicen que Pedro Sánchez sólo piensa en sí mismo y no en los demás. ¡Cuánta injusticia con su generosa persona! En un acto de desprendimiento inconmensurable, Pedro el divino apoyará a su vicemelena al viento para dirigir la Organización Mundial del Trabajo (OIT). Vaya honor para quien maquilla el paro juvenil y general más alto de la UE con los fijos discontinuos. ¡Cuánta justicia divina para la ministra que incumple el diálogo social en España! Veremos en qué se queda semejante intento de retiro dorado para nuestra gallega preferida pasando modelos, para la abogada laboralista que en su tierra apenas tenía apoyo político y social, para la hija del sindicalista que según Pablo Iglesias “será la afiliada de CC.OO. mejor pagada de la historia”, en caso de que la OIT cometa la negligencia de nombrarla jefa del trabajo siendo experta en paro.

Yolanda Díaz es otro intento más de retiro dorado en abandono apresurado del barco sanchista

¡Quién verá a Yolanda prêt-à-porter agarrando del pescuezo a los líderes mundiales para darles un abrazo a tornillo como hace con su Pedro del alma!, que así le paga los servicios prestados con la burbuja de Sumar y compra su silencio ante la corrupción sistémica que acorrala al sanchismo. Ella, que se plantó en el Senado para decir en su célebre metedura de pata que “queda Gobierno de corrupción para rato”. Ella, que miró para otro lado ante los abusos sexuales de sus compañeros de militancia en Galicia probados y condenados y nombró portavoz al malogrado Errejón ya entonces bajo sospecha. ¡Vaya ojo, Yolandita! Ella, que traicionó a Podemos para auparse a lideresa de ese partido ficticio que lejos de sumar resta como nunca. Ella, que nos enseñó a planchar de propaganda e hizo de su práctica política un libro de Petete que insulta la inteligencia del ciudadano. Ella, a la que paran por la calle, pero no la votan.

Yolanda Díaz es otro intento más de retiro dorado en abandono apresurado del barco sanchista tras las huidas de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones, de Teresa Ribera a la Comisión Europea tras su escondida en la dana o de María Jesús Montero al Senado previo paso por la derrota andaluza. Falta saber a dónde huirá Pedro el escapista tras las próximas elecciones generales, cada vez más necesarias e inminentes a la vista crisis con efecto llamada como la migratoria. Según están las cosas, veo a Pedro apoyando a Zapatero como secretario general de la OJU (Organización de Joyeros Unidos). Incluso puede secundar la candidatura de Óscar Puente como futuro bulero de la OPU (Organización de Presos Unidos). Y quien sabe si no termina Grande Marlaska como candidato a la presidencia de la OMU (Organización de Ministros Unidos). Para reintegrar a Ábalos en la sociedad cuando cumpla parte de su condena encaja como tesorero del gremio de prostitutas. Igualmente, Koldo será el representante de los porteros de puticlubs, Cerdán embajador ante la República de Waterloo y Leire directora de la Feria del Libro de Investigación. Que toda esta tropa imputada y presunta, incluida Begoña como catedrática de Air Negocios y el hermano David como el Barenboim de Badajoz, tenga el retiro dorado que merece, aunque algunos ya estén retirados a la sombra.